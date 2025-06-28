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Парагвай наращивает экспорт мяса в Россию - 28.06.2025, ПРАЙМ
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Парагвай наращивает экспорт мяса в Россию
Парагвай наращивает экспорт мяса в Россию - 28.06.2025, ПРАЙМ
Парагвай наращивает экспорт мяса в Россию
Парагвай наращивает экспорт мяса в Россию, надеется начать поставки премиального мяса, заявил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T04:46+0300
2025-06-28T04:46+0300
экономика
бизнес
россия
парагвай
москва
лондон
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Парагвай наращивает экспорт мяса в Россию, надеется начать поставки премиального мяса, заявил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве Виктор Уго Пенья Барейро. "У нас было значительное развитие торговых отношений за счет закупки парагвайского мяса, сои и других продуктов, которые затем несколько снизились, но теперь восстановились. Экспорт мяса растет, и в настоящее время Россия по состоянию на июнь 2025 года является шестым по величине импортером парагвайского мяса. Россия является шестым по величине рынком для Парагвая, и мы ожидаем, что поставки будут расти", - сказал дипломат. Он уточнил, что в настоящее время Парагвай поставляет в Россию мясо для дальнейшей переработки. "Мы надеемся, что будем продавать в Россию премиальное мясо, оно превосходного качества и даже выиграло конкурсы на таких требовательных рынках, как Лондон и Париж, превзойдя традиционных поставщиков из Южной Америки", - добавил Пенья Барейро. Дипломат сообщил, что страна планирует провести презентацию премиального мяса для импортёров, отелей и ресторанов в России.
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бизнес, россия, парагвай, москва, лондон
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ПАРАГВАЙ, МОСКВА, ЛОНДОН
04:46 28.06.2025
 
Парагвай наращивает экспорт мяса в Россию

Посол Уго Пенья Барейро: Парагвай наращивает экспорт мяса в Россию

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Парагвай наращивает экспорт мяса в Россию, надеется начать поставки премиального мяса, заявил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве Виктор Уго Пенья Барейро.
"У нас было значительное развитие торговых отношений за счет закупки парагвайского мяса, сои и других продуктов, которые затем несколько снизились, но теперь восстановились. Экспорт мяса растет, и в настоящее время Россия по состоянию на июнь 2025 года является шестым по величине импортером парагвайского мяса. Россия является шестым по величине рынком для Парагвая, и мы ожидаем, что поставки будут расти", - сказал дипломат.
Он уточнил, что в настоящее время Парагвай поставляет в Россию мясо для дальнейшей переработки.
"Мы надеемся, что будем продавать в Россию премиальное мясо, оно превосходного качества и даже выиграло конкурсы на таких требовательных рынках, как Лондон и Париж, превзойдя традиционных поставщиков из Южной Америки", - добавил Пенья Барейро.
Дипломат сообщил, что страна планирует провести презентацию премиального мяса для импортёров, отелей и ресторанов в России.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯПАРАГВАЙМОСКВАЛОНДОН
 
 
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