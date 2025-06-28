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Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки
Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки - 28.06.2025, ПРАЙМ
Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки
Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки с помощью нового законопроекта, который должен упростить юридические процедуры, передает агентство... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T01:06+0300
2025-06-28T01:06+0300
2025-06-28T01:06+0300
экономика
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки с помощью нового законопроекта, который должен упростить юридические процедуры, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
"Немецкое правительство добивается ускорения оборонных закупок путем упрощения юридических процедур, стимулирования европейского сотрудничества и помощи стартапам с заказами, чтобы сделать свою армию боеспособной", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на законопроект, с которым ему удалось ознакомиться.
Согласно документу, среди мер, к которым хочет прибегнуть правительство, - авансовые платежи в рамках тендеров для стартапов и инновационных компаний, испытывающих нехватку средств.
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Экономика, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ
Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки
Рейтер: правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Правительство Германии хочет ускорить оборонные закупки с помощью нового законопроекта, который должен упростить юридические процедуры, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ.
"Немецкое правительство добивается ускорения оборонных закупок путем упрощения юридических процедур, стимулирования европейского сотрудничества и помощи стартапам с заказами, чтобы сделать свою армию боеспособной", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на законопроект, с которым ему удалось ознакомиться.
Согласно документу, среди мер, к которым хочет прибегнуть правительство, - авансовые платежи в рамках тендеров для стартапов и инновационных компаний, испытывающих нехватку средств.