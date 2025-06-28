https://1prime.ru/20250628/pribaltika-858988955.html

"Сложные действия". Британец выболтал военные планы НАТО по Прибалтике

"Сложные действия". Британец выболтал военные планы НАТО по Прибалтике - 28.06.2025, ПРАЙМ

"Сложные действия". Британец выболтал военные планы НАТО по Прибалтике

НАТО ведет подготовку к атаке Российской Федерации на прибалтийские страны более мощными силами, чем это было на Украине. Этой информацией поделился с... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T14:52+0300

2025-06-28T14:52+0300

2025-06-28T15:44+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. НАТО ведет подготовку к атаке Российской Федерации на прибалтийские страны более мощными силами, чем это было на Украине. Этой информацией поделился с американским Центром стратегических и международных исследований (CSIS) британский советник по безопасности Райан Эванс.По его словам, войска Североатлантического альянса готовятся сразу к нескольким сценариям развития событий в странах Прибалтики. В частности, один из сценариев подразумевает, что российская армия предпримет наступление "с танками и бронетехникой", как это была в случае с Украиной. Эванс предположил, что русские, "вероятно, извлекли уроки" из начального этапа СВО и "пошлет больше войск"."Но мы готовимся к этому", - подчеркнул эксперт.Вместе с тем он отметил, что НАТО предусматривает и "более сложные" действия России.Например, Эванс задался такими вопросами: "Что вы будете делать, если Россия захватит 20 ярдов (около 18,3 метра - прим. ред.) территории, остановится и заставит НАТО пойти на эскалацию? Что, вы начнете ядерную войну из-за 20 ярдов?" Он охарактеризовал эту ситуацию, как "пограничный случай, когда может начаться гибридная война". Вместе с тем Эванс выразил уверенность, что во всех прибалтийских государствах опасаются, что российские спецслужбы будут вести подрывную деятельность и осуществлять проникновения в государственные учреждения, а также использовать преступные группировки в целях саботажа.Как передают СМИ, вскоре после интервью Центру стратегических и международных исследований Эванс был уничтожен в результате удара ВС РФ по гостинице "Сапфир" в Краматорске.

https://1prime.ru/20250627/mid-858962016.html

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прибалтика, нато, россия