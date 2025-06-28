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В Киеве провели митинг, требуя ускорить поиск пропавших солдат ВСУ

В Киеве провели митинг, требуя ускорить поиск пропавших солдат ВСУ - 28.06.2025, ПРАЙМ

В Киеве провели митинг, требуя ускорить поиск пропавших солдат ВСУ

Родственники пропавших в селе Крынки военных ВСУ провели митинг в Киеве, требуя ускорить поиски 2 тысяч солдат, судьба которых неизвестна уже год, сообщает... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T17:09+0300

2025-06-28T17:09+0300

2025-06-28T17:21+0300

общество

украина

киев

всу

акция протеста

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Родственники пропавших в селе Крынки военных ВСУ провели митинг в Киеве, требуя ускорить поиски 2 тысяч солдат, судьба которых неизвестна уже год, сообщает издание "Общественное Новости". Крынки – село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. Но были оттуда выбиты, а само село и окрестности зачищены. Позже они предприняли безуспешные попытки форсировать Днепр и закрепиться выше по течению реки, в районе поселка Днепряны. "В Киеве на майдане Независимости собрались родные военнослужащих, которые воевали в Крынках Херсонской области и пропали без вести на поле боя. Они пришли требовать от властей ускорения поиска пропавших военных, ведь уже год живут в неизвестности о судьбе своих родных", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Как утверждает председатель общественной организации "Крынки. Путь домой" Лилия Руденко, без вести пропали 2 тысячи военных. Участники митинга принесли с собой символические инсталляции, где на надувных лодках разместили манекены, символизирующие военных, плывших по реке Днепр и пропавших без вести. Ранее массовая акция протеста состоялась на майдане Незалежности (площадь Независимости) в среду. На площадь вышли более тысячи человек, среди которых были военнослужащие, ветераны ВСУ, а также родственники погибших и пленных украинских мобилизованных. Протестующие выступили с обращением к президенту США Дональду Трампу с просьбой навести на Украине порядок. Как сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья, антиправительственные выступления на Украине против Владимира Зеленского участились. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в июле 2024 года заявил РИА Новости, что ВСУ при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до 5 тысяч военных. При этом украинское издание "Следствие.Инфо" сообщало тогда, что с октября 2023 года по июнь 2024 года в селе Крынки "официально пропали без вести" более 780 военных ВСУ. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://1prime.ru/20250628/ukraina-858988252.html

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общество , украина, киев, всу, акция протеста