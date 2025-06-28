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Путин поздравил выпускников с окончанием учебы

Путин поздравил выпускников с окончанием учебы - 28.06.2025, ПРАЙМ

Путин поздравил выпускников с окончанием учебы

Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам российских школ и поздравил их с окончанием учебы, пожелав каждому найти свое призвание, верить в себя,... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T00:18+0300

2025-06-28T00:18+0300

2025-06-28T00:18+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам российских школ и поздравил их с окончанием учебы, пожелав каждому найти свое призвание, верить в себя, смело идти вперед и ставить перед собой масштабные цели. "Дорогие выпускники, друзья, от всей души хочу поздравить вас, ваших родных и наставников с особенным, неповторимым и очень волнующим праздником. Вы прощаетесь со школой, вступаете в новый, пока неизведанный этап жизни и вместе с друзьями мечтаете, строите планы - кем стать, каких вершин добиться. Дорога к ним потребует упорства, готовности работать на результат, ответственности. Не сомневаюсь - в вас есть эти качества, и вы непременно осуществите свои мечты. Главное - верить в себя и помнить: любой личный успех обретает особый смысл, когда твой труд приносит пользу людям, нужен родной стране", - сказал Путин в видеообращении. Он также отметил роль учителей, к которым обращены искренние и идущие от сердца слова благодарности выпускников. "Сейчас, когда школьная пора уже позади, вы понимаете, как много они для вас сделали - изо дня в день, с того момента, как вы впервые переступили школьный порог, стремились дать знания, необходимые в современном мире, радовались вашим победам и достижениям, поддерживали, когда было сложно", - сказал президент. Глава государства убежден, что советы, наставления и душевную щедрость педагогов выпускники всегда будут вспоминать с теплотой и признательностью и еще не раз придут к ним "в родную школу". "Хочу пожелать каждому из выпускников найти и реализовать свое призвание, профессию, в которой вы сможете по-максимуму раскрыть свои способности и таланты. Для этого перед вами, как и перед всеми молодыми людьми нашей страны, сегодня открыты самые широкие возможности. Это позволяет лучше понять свое предназначение, сделать правильный выбор, найти дело, которое действительно по душе", - добавил президент. Путин указал и на важность обретения единомышленников и на "вдохновляющий пример других - тех, кто рядом", в том числе, совсем молодых ребят, "которые уже сейчас вносят свой вклад в укрепление страны, приумножают ее лучшие традиции, защищают подлинные ценности и национальные интересы". "Смело идите вперед, ставьте перед собой большие масштабные цели. А ваши близкие, ваши наставники, государство, Россия всегда поддержат вас в ваших начинаниях, чтобы вы гордились страной, а страна гордилась вами. Успехов вам! В добрый час!" - подчеркнул глава государства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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