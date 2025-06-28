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Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи - 28.06.2025, ПРАЙМ

Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Президент России Владимир Путин поздравил Россиян с Днем молодежи, отметив, что этот праздник наполнен энергией юности и устремлен в будущее. Главные заявления... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T14:55+0300

2025-06-28T14:55+0300

2025-06-28T15:15+0300

россия

общество

владимир путин

праздник

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил Россиян с Днем молодежи, отметив, что этот праздник наполнен энергией юности и устремлен в будущее. Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ.Главные заявления Путина в День молодежи:"Отдельно хочу поздравить с праздником молодых ребят, которые выполняют свой долг в зоне Специальной военной операции. Наших героев, молодых, но в то же время уже ветеранов, которые сейчас сами становятся наставниками для подрастающего поколения. Дорогие друзья, вы собственным примером даёте важнейшие нравственные ориентиры своим делом, своей жизнью, доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству. В готовности в любую ситуацию поставить выше всего Родину"Кроме того, в субботу российский лидер по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах, приуроченных к празднику.В честь праздника будет открыто 6 новых молодежных центров в регионах России для работы с разными категориями молодежи, в том числе с юными творцами, молодежью исторических регионов, малых городов и сельских территорий, участниками "Движения первых", студенческих отрядов, а также молодежью, нуждающейся в психологической помощи.Новые центры появятся в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкессии и Херсонской области.

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россия, общество , владимир путин, праздник