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Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи - 28.06.2025, ПРАЙМ
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Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи
Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи - 28.06.2025, ПРАЙМ
Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи
Президент России Владимир Путин поздравил Россиян с Днем молодежи, отметив, что этот праздник наполнен энергией юности и устремлен в будущее. Главные заявления... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T14:55+0300
2025-06-28T15:15+0300
россия
общество
владимир путин
праздник
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил Россиян с Днем молодежи, отметив, что этот праздник наполнен энергией юности и устремлен в будущее. Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ.Главные заявления Путина в День молодежи:&quot;Отдельно хочу поздравить с праздником молодых ребят, которые выполняют свой долг в зоне Специальной военной операции. Наших героев, молодых, но в то же время уже ветеранов, которые сейчас сами становятся наставниками для подрастающего поколения. Дорогие друзья, вы собственным примером даёте важнейшие нравственные ориентиры своим делом, своей жизнью, доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству. В готовности в любую ситуацию поставить выше всего Родину&quot;Кроме того, в субботу российский лидер по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах, приуроченных к празднику.В честь праздника будет открыто 6 новых молодежных центров в регионах России для работы с разными категориями молодежи, в том числе с юными творцами, молодежью исторических регионов, малых городов и сельских территорий, участниками "Движения первых", студенческих отрядов, а также молодежью, нуждающейся в психологической помощи.Новые центры появятся в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкессии и Херсонской области.
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россия, общество , владимир путин, праздник
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, праздник
14:55 28.06.2025 (обновлено: 15:15 28.06.2025)
 
Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Путин: благодаря молодому поколению Россия успешно реализует планы на десятилетия вперед

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
© POOL
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил Россиян с Днем молодежи, отметив, что этот праздник наполнен энергией юности и устремлен в будущее. Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ.

Главные заявления Путина в День молодежи:

  • Россия динамично развивается, строит и реализует планы на десятилетия вперед благодаря молодому поколению;
  • от молодежи зависит будущее России;
  • Россия особо ценит вклад молодежи, сражающихся за родную страну в зоне СВО;

"Отдельно хочу поздравить с праздником молодых ребят, которые выполняют свой долг в зоне Специальной военной операции. Наших героев, молодых, но в то же время уже ветеранов, которые сейчас сами становятся наставниками для подрастающего поколения. Дорогие друзья, вы собственным примером даёте важнейшие нравственные ориентиры своим делом, своей жизнью, доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству. В готовности в любую ситуацию поставить выше всего Родину"

Президент Владимир Путин встретился с руководителями международных информационных агентств
Владимир Путин
  • важно подключать героев СВО к работе с молодежью, чтобы те видели, на кого стоит равняться;
  • власти России будут уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи;
  • молодежь - основная движущая сила многих добровольческих начинаний, поэтому Россия будет всемерно поддерживать развитие волонтерства;
  • приятно видеть, что движение российских студенческих отрядов живет и развивается.
Кроме того, в субботу российский лидер по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых молодёжных центров в российских регионах, приуроченных к празднику.
В честь праздника будет открыто 6 новых молодежных центров в регионах России для работы с разными категориями молодежи, в том числе с юными творцами, молодежью исторических регионов, малых городов и сельских территорий, участниками "Движения первых", студенческих отрядов, а также молодежью, нуждающейся в психологической помощи.
Новые центры появятся в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкессии и Херсонской области.
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