Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские работодатели чаще всего приглашают подростков на работу - 28.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250628/rabotodateli-858983932.html
Российские работодатели чаще всего приглашают подростков на работу
Российские работодатели чаще всего приглашают подростков на работу - 28.06.2025, ПРАЙМ
Российские работодатели чаще всего приглашают подростков на работу
Российские работодатели чаще всего за прошедшие полгода приглашали подростков на собеседования по работе, которая связана с продажами и обслуживанием клиентов,... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T05:28+0300
2025-06-28T05:28+0300
бизнес
экономика
общество
приморский край
хабаровский край
омская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858983932.jpg?1751077707
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Российские работодатели чаще всего за прошедшие полгода приглашали подростков на собеседования по работе, которая связана с продажами и обслуживанием клиентов, свидетельствует исследование сервиса HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Охотнее всего компании приглашают молодежь до 18 лет на вакансии из профессиональных областей "Продажи, обслуживание клиентов" (1,1 миллиона приглашений), "Домашний, обслуживающий персонал" (0,6 миллиона), "Розничная торговля" и "Транспорт, логистика, перевозки" (по 0,5 миллиона), "Туризм, гостиницы, рестораны" и "Административный персонал" (по 0,4 миллиона)", - говорится в результатах исследования. Согласно данным, в период с января по июнь этого года, работодатели отправили молодым людям от 14 до 18 лет 3,4 миллиона приглашений на прохождение собеседования для трудоустройства. Это составляет 2,7% от общего числа приглашений. Этот показатель снизился на 1,3 процентных пункта в сравнении с прошлым годом. "В разрезе регионов активнее всего рассматривают юных кандидатов работодатели из Сахалинской области - здесь на долю приглашений данной возрастной группы приходится 4,2%, Республики Саха и Приморского края (по 4,0%), Чеченской республики (3,8%), Томской области (3,7%), Хабаровского края (3,6%), Кемеровской и Омской областей (по 3,5%), Красноярского края и Новосибирской области (по 3,4%). Реже всего подростков готовы рассматривать работодатели из Чукотского АО - всего 0,4% приглашений на вакансии отправлены молодым кандидатам", - уточняется в данных. При этом среди требований к кандидатам в этом возрасте в основном указывают "работу в команде", "деловое общение", "обучение и развитие", "активные продажи" и "ответственность". Также требуется быть пользователем ПК, уметь выкладывать товары, проводить кассовые операции и заключать договоры, а также обладать навыками мерчендайзинга и поиска информации в интернете.
приморский край
хабаровский край
омская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , приморский край, хабаровский край, омская область
Бизнес, Экономика, Общество , ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Хабаровский край, Омская область
05:28 28.06.2025
 
Российские работодатели чаще всего приглашают подростков на работу

HeadHunter: работодатели чаще всего приглашают подростков на собеседования по продажам

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Российские работодатели чаще всего за прошедшие полгода приглашали подростков на собеседования по работе, которая связана с продажами и обслуживанием клиентов, свидетельствует исследование сервиса HeadHunter, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Охотнее всего компании приглашают молодежь до 18 лет на вакансии из профессиональных областей "Продажи, обслуживание клиентов" (1,1 миллиона приглашений), "Домашний, обслуживающий персонал" (0,6 миллиона), "Розничная торговля" и "Транспорт, логистика, перевозки" (по 0,5 миллиона), "Туризм, гостиницы, рестораны" и "Административный персонал" (по 0,4 миллиона)", - говорится в результатах исследования.
Согласно данным, в период с января по июнь этого года, работодатели отправили молодым людям от 14 до 18 лет 3,4 миллиона приглашений на прохождение собеседования для трудоустройства. Это составляет 2,7% от общего числа приглашений. Этот показатель снизился на 1,3 процентных пункта в сравнении с прошлым годом.
"В разрезе регионов активнее всего рассматривают юных кандидатов работодатели из Сахалинской области - здесь на долю приглашений данной возрастной группы приходится 4,2%, Республики Саха и Приморского края (по 4,0%), Чеченской республики (3,8%), Томской области (3,7%), Хабаровского края (3,6%), Кемеровской и Омской областей (по 3,5%), Красноярского края и Новосибирской области (по 3,4%). Реже всего подростков готовы рассматривать работодатели из Чукотского АО - всего 0,4% приглашений на вакансии отправлены молодым кандидатам", - уточняется в данных.
При этом среди требований к кандидатам в этом возрасте в основном указывают "работу в команде", "деловое общение", "обучение и развитие", "активные продажи" и "ответственность". Также требуется быть пользователем ПК, уметь выкладывать товары, проводить кассовые операции и заключать договоры, а также обладать навыками мерчендайзинга и поиска информации в интернете.
 
ЭкономикаБизнесОбществоПРИМОРСКИЙ КРАЙХабаровский крайОмская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала