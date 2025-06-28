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Сбербанк с начала года предотвратил мошенничества на 170 миллиардов рублей

Сбербанк с начала года предотвратил мошенничества на 170 миллиардов рублей - 28.06.2025, ПРАЙМ

Сбербанк с начала года предотвратил мошенничества на 170 миллиардов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Сбербанк с начала этого года уже предотвратил мошенничества со средствами клиентов на сумму 170 миллиардов рублей, сообщил в | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T04:40+0300

2025-06-28T04:40+0300

2025-06-28T04:40+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Сбербанк с начала этого года уже предотвратил мошенничества со средствами клиентов на сумму 170 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов на полях ПМЭФ-2025. "Сбербанк с начала этого года предотвратил мошенничества на сумму 170 миллиардов рублей", - сказал он. Вместе с тем Кузнецов отметил, что Сбербанк с начала года вернул со счетов дропперов 1,7 миллиарда рублей – "это уже больше, чем за весь прошлый год". При этом он указал, что банк пока не может приостанавливать операции, когда клиент требует выдать ему денежные средства. "И несмотря на наши уговоры, объяснения, доказательства, многочасовые иногда беседы, клиент настойчиво требует... выдать ему денежные средства. В данном случае мы можем сколько угодно его предупреждать, но его требования соответствуют закону", - пояснил топ-менеджер. Но с 1 сентября Сбербанк сможет защитить своих клиентов на 100%, поскольку у банков будет законное право вводить "холодный период" и принимать самостоятельное решение о невыдаче средств при подозрении, что человек находится под воздействием мошенников, отметил Кузнецов. Также с 1 сентября начнет действовать норма закона, которая обязывает кредитные и микрофинансовые организации выдавать гражданам потребительские кредиты (займы) с "периодом охлаждения" минимум четыре часа для сумм от 50 тысяч до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов - для сумм свыше 200 тысяч рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 28 июня.

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финансы, банки, россия, сбербанк