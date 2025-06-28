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Сенат США отклонил резолюцию о запрете военным воевать против Ирана
Сенат США отклонил резолюцию о запрете военным воевать против Ирана - 28.06.2025, ПРАЙМ
Сенат США отклонил резолюцию о запрете военным воевать против Ирана
Сенат США в пятницу вечером по местному времени отклонил резолюцию о запрете американским военным участвовать в боевых действиях против Ирана без санкции... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T02:36+0300
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ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Сенат США в пятницу вечером по местному времени отклонил резолюцию о запрете американским военным участвовать в боевых действиях против Ирана без санкции конгресса, следует из итогов голосования.
Согласно онлайн-трансляции подсчета голосов, 53 сенатора отдали свои голоса против резолюции, а остальные 47 ее поддержали. Как следует из текста документа, инициатива сенатора-демократа Тима Кейна требовала "дать указание о выводе Вооруженных сил Соединенных Штатов из боевых действий против Исламской Республики Иран, которые не были санкционированы конгрессом". Также подчеркивалось, что только Капитолий обладает единоличной властью объявлять войну в соответствии с положениями американской конституции, а участие военных США в боевых действиях против Тегерана требовало информирования, публичных дебатов и голосования конгресса.
"Конгресс настоящим приказывает президенту прекратить использование Вооруженных сил Соединенных Штатов для военных действий против Исламской Республики Иран или любой части ее правительства или вооруженных сил", - говорилось в тексте резолюции.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики.
Атака вызвала отрицательную реакцию в США. Конгрессмен-республиканец Томас Масси 21 июня назвал удары по Ирану противоречащими конституции Соединенных Штатов. Помимо этого, конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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общество , мировая экономика, иран, сша, тегеран
Экономика, Общество , Мировая экономика, ИРАН, США, Тегеран
Сенат США отклонил резолюцию о запрете военным воевать против Ирана
Сенат США отклонил резолюцию о запрете военным участвовать в боевых действиях против Ирана
ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Сенат США в пятницу вечером по местному времени отклонил резолюцию о запрете американским военным участвовать в боевых действиях против Ирана без санкции конгресса, следует из итогов голосования.
Согласно онлайн-трансляции подсчета голосов, 53 сенатора отдали свои голоса против резолюции, а остальные 47 ее поддержали. Как следует из текста документа, инициатива сенатора-демократа Тима Кейна требовала "дать указание о выводе Вооруженных сил Соединенных Штатов из боевых действий против Исламской Республики Иран, которые не были санкционированы конгрессом". Также подчеркивалось, что только Капитолий обладает единоличной властью объявлять войну в соответствии с положениями американской конституции, а участие военных США в боевых действиях против Тегерана требовало информирования, публичных дебатов и голосования конгресса.
"Конгресс настоящим приказывает президенту прекратить использование Вооруженных сил Соединенных Штатов для военных действий против Исламской Республики Иран или любой части ее правительства или вооруженных сил", - говорилось в тексте резолюции.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики.
Атака вызвала отрицательную реакцию в США. Конгрессмен-республиканец Томас Масси 21 июня назвал удары по Ирану противоречащими конституции Соединенных Штатов. Помимо этого, конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".