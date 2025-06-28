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Московские школьники исполнили гимн России на городском выпускном
Московские школьники исполнили гимн России на городском выпускном - 28.06.2025, ПРАЙМ
Московские школьники исполнили гимн России на городском выпускном
Московские школьники исполнили гимн Российской Федерации на городском выпускном на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T00:30+0300
2025-06-28T00:30+0300
2025-06-28T00:30+0300
россия
экономика
общество
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Московские школьники исполнили гимн Российской Федерации на городском выпускном на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
Перед этим выпускникам показали видеообращение президента России Владимира Путина, в котором президент поздравил ребят с окончанием школы.
Празднование городского выпускного для московских школьников проходит в столице в пятницу, впервые площадкой для него стала выставка достижений народного хозяйства.
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россия, общество , владимир путин
РОССИЯ, Экономика, Общество , Владимир Путин
Московские школьники исполнили гимн России на городском выпускном
Московские школьники исполнили гимн России на городском выпускном на ВДНХ
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Московские школьники исполнили гимн Российской Федерации на городском выпускном на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
Перед этим выпускникам показали видеообращение президента России Владимира Путина, в котором президент поздравил ребят с окончанием школы.
Празднование городского выпускного для московских школьников проходит в столице в пятницу, впервые площадкой для него стала выставка достижений народного хозяйства.