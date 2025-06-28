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Московские школьники исполнили гимн России на городском выпускном

Московские школьники исполнили гимн России на городском выпускном - 28.06.2025, ПРАЙМ

Московские школьники исполнили гимн России на городском выпускном

Московские школьники исполнили гимн Российской Федерации на городском выпускном на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T00:30+0300

2025-06-28T00:30+0300

2025-06-28T00:30+0300

россия

экономика

общество

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Московские школьники исполнили гимн Российской Федерации на городском выпускном на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. Перед этим выпускникам показали видеообращение президента России Владимира Путина, в котором президент поздравил ребят с окончанием школы. Празднование городского выпускного для московских школьников проходит в столице в пятницу, впервые площадкой для него стала выставка достижений народного хозяйства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , владимир путин