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Минфин и "Сбер" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ

Минфин и "Сбер" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ - 28.06.2025, ПРАЙМ

Минфин и "Сбер" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ

Минфин России и Сбербанк заключили соглашение, направленное на сотрудничество в сфере искусственного интеллекта (ИИ) для усовершенствования бюджетного процесса, | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T13:32+0300

2025-06-28T13:32+0300

2025-06-28T13:32+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Минфин России и Сбербанк заключили соглашение, направленное на сотрудничество в сфере искусственного интеллекта (ИИ) для усовершенствования бюджетного процесса, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Минфин России и "Сбер" заключили соглашение, направленное на сотрудничество в сфере искусственного интеллекта (AI) для усовершенствования бюджетного процесса. Подписи под документом поставили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и министр финансов РФ Антон Силуанов", - сказано в сообщении. Отмечается, что стороны запланировали проведение совместных исследований в сфере управления бюджетным процессом и анализа федерального бюджета с применением современных AI-агентов. "Вместе с Минфином мы приступаем к реализации очень амбициозного проекта, который может в корне изменить бюджетный процесс. Степень зрелости AI-технологий позволяет нам достигать более высоких уровней автоматизации, способных повысить качество госуправления. Наша модель GigaChat уже интегрирована в бюджетный процесс и хорошо показала себя. При активном участии наших коллег в развитии модели мы рассчитываем, что до конца года GigaChat достигнет 80% точности анализа бюджетных расходов", - сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Указывается также, что генеративный искусственный интеллект будет помогать оценивать эффективность заявок с учётом текущих проектов, национальных приоритетов и других критически важных факторов, при этом окончательное принятие решений останется за экспертами Минфина. Внимание сторон также будет направлено на создание принципиально нового процесса подготовки и контроля федерального бюджета - гибкого, основанного на углублённой аналитике и ориентированного на результат, подчеркнули в пресс-службе. "Пилотный проект со "Сбером" по внедрению интеллектуального агента прошел удачно. Модель помогла сократить нагрузку на сотрудников Минфина в пиковые периоды бюджетного процесса в ряде случаев до 70%. Этот опыт мы уже применяем в рамках нового бюджетного цикла. Подписанное сегодня соглашение позволит нам продолжить совместную работу", - сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его мнению, искусственный интеллект ускорит бюджетные согласования, автоматизирует подготовку и проверку данных. Это поможет пересмотреть рутинные процессы и сосредоточить уникальные компетенции специалистов министерства на более важных задачах, требующих глубокого понимания процессов и принятия управленческих решений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, минфин, сбербанк, герман греф, технологии, ии, развитие ии