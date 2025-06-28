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Новак сообщил о расширении долгосрочного сотрудничества РФ с Турцией по СПГ
Новак сообщил о расширении долгосрочного сотрудничества РФ с Турцией по СПГ - 28.06.2025, ПРАЙМ
Новак сообщил о расширении долгосрочного сотрудничества РФ с Турцией по СПГ
Москва готова расширить долгосрочное сотрудничество с Анкарой в области поставок природного газа, заявил турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T12:22+0300
2025-06-28T12:22+0300
2025-06-28T12:22+0300
энергетика
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газ
спг
александр новак
газопровод "турецкий поток"
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СТАМБУЛ, 28 июн - ПРАЙМ. Москва готова расширить долгосрочное сотрудничество с Анкарой в области поставок природного газа, заявил турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак. Новак отметил, что Турция и РФ успешно сотрудничают благодаря транзитному положению Турции. "Мы сейчас реализуем крупномасштабные совместные проекты, в том числе "Турецкий поток", одна нитка которого обеспечивает газом внутренний рынок (Турции - ред.), а вторая используется для поставок в Европу. Проекты успешно реализуются. Мы рассчитываем продолжать наше долгосрочное сотрудничество в области поставок природного газа и готовы расширять его. Мы хорошо продвигаемся в этом направлении", - заявил Новак. В пятницу в Москве состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран под руководством Новака и министра торговли Турции Омера Болата.
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россия, турция, газ, спг, александр новак, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Газ, СПГ, Александр Новак, Газопровод "Турецкий поток"
Новак сообщил о расширении долгосрочного сотрудничества РФ с Турцией по СПГ
Новак: Россия готова расширить долгосрочное сотрудничество с Турцией по поставкам СПГ
СТАМБУЛ, 28 июн - ПРАЙМ. Москва готова расширить долгосрочное сотрудничество с Анкарой в области поставок природного газа, заявил турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак отметил, что Турция и РФ успешно сотрудничают благодаря транзитному положению Турции.
"Мы сейчас реализуем крупномасштабные совместные проекты, в том числе "Турецкий поток", одна нитка которого обеспечивает газом внутренний рынок (Турции - ред.), а вторая используется для поставок в Европу. Проекты успешно реализуются. Мы рассчитываем продолжать наше долгосрочное сотрудничество в области поставок природного газа и готовы расширять его. Мы хорошо продвигаемся в этом направлении", - заявил Новак.
В пятницу в Москве состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран под руководством Новака и министра торговли Турции Омера Болата.
Новак сообщил, когда 1-й энергоблок АЭС "Аккую" будет введен в эксплуатацию