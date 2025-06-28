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Администрация Трампа намерена давить на судей, заявили прессе в Белом доме

Администрация Трампа намерена давить на судей, заявили прессе в Белом доме - 28.06.2025, ПРАЙМ

Администрация Трампа намерена давить на судей, заявили прессе в Белом доме

Администрация президента США Дональда Трампа намерена оказывать давление на американских судей с целью отмены многочисленных постановлений, препятствующих... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T19:43+0300

2025-06-28T19:43+0300

2025-06-28T19:44+0300

политика

сша

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администрация сша

белый дом

судьи

давление

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ВАШИНГТОН, 28 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа намерена оказывать давление на американских судей с целью отмены многочисленных постановлений, препятствующих реализации планов главы государства, сообщил представитель Белого дома газете Washington Post. "Правительственные юристы будут оказывать давление на судей, чтобы те "как можно скорее" расчищали десятки масштабных постановлений, препятствующих реализации планов президента", - пишет издание. По словам собеседника издания, говорившего на условиях анонимности, администрация Трампа "воодушевлена" недавним решением Верховного суда в отношении полномочий федеральных судей ограничивать действия Белого дома и планирует активно оспаривать вводимые ограничения. "Приоритеты администрации включают запреты, связанные с министерством образования и департаментом государственной эффективности, а также (судебного - ред.) приказа, останавливающего роспуск Агентства США по международному развитию (USAID)", - добавил источник газеты. По подсчетам Washington Post, федеральные судьи на сегодняшний день выпустили уже порядка полусотни различных ограничений, которые приостанавливают или вводят временные запреты на решения действующей администрации Трампа. Подобные распоряжения судов касаются сокращений внешней помощи США, предоставления гражданства по рождению, массовых сокращений госслужащих и вопрос, связанных с незаконными мигрантами. В пятницу Верховный суд США постановил, что федеральные окружные суды должны ограничить свои запреты сторонами, подающими иск, которыми могут быть отдельные лица, организации или штаты. Ранее они могли выносить запреты, которые применялись к людям, не участвующим напрямую в делах. Решение было принято в рамках дела, оспаривающего запрет Трампа на предоставление американского гражданства по праву рождения. Ранее Верховный суд ограничил федеральных судей в возможности широкого освобождения от исполнения указа Трампа, который запретил гражданство по рождению для тех, чьи родители находятся в США нелегально или временно. Сам Трамп, комментируя решение высшей судебной инстанции страны, заявил, что благодаря ему администрация сможет проводить политику, которая ранее была заблокирована судами нижних инстанций.

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сша, дональд трамп, администрация сша, белый дом, судьи, давление