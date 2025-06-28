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"Чтобы Украина победила". В стане Трампа с новой силой зазвучали русофобы

"Чтобы Украина победила". В стане Трампа с новой силой зазвучали русофобы - 28.06.2025, ПРАЙМ

"Чтобы Украина победила". В стане Трампа с новой силой зазвучали русофобы

Западным странам нужно поставить Киеву самое разное вооружение, включая современные ракеты для атак на российскую территорию. Такое мнение в беседе с... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T20:39+0300

2025-06-28T20:39+0300

2025-06-28T20:55+0300

политика

сша

республиканская партия

украина

поставки вооружения

санкции против рф

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Западным странам нужно поставить Киеву самое разное вооружение, включая современные ракеты для атак на российскую территорию. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Silicon Curtain высказал американский конгрессмен-республиканец Дональд Бэкон.Он выразил уверенность, что британские экс-премьеры Маргарет Тэтчер и Уинстон Черчилль, а также бывшие президенты США Дуайт Эйзенхауэр и Рональд Рейган "помогли бы Украине победить". Эти лидеры, по ничем не подкрепленному убеждению Бэкона, поставили бы Киеву больше истребителей и комплексов ПВО, различных ракет, включая противокорабельные и дальнобойные, чтобы "наносить удары по российским военным объектам на территории России".А вооружив Киев под завязку, Запад, как считает конгрессмен, ввел бы в отношении Российской Федерации "самые жесткие санкции", чтобы добиться от нее согласия на прекращение боевых действий и вывод войск с украинской территории. Обосновывая свои "ястребиные" инициативы и ностальгию по жестким в отношении РФ лидерам, Бэкон отметил, что "дело не только в Украине" и все "гораздо серьезнее, чем Украина". То и дело злоупотребляя союзом "если", он в итоге пояснил, что поражение Украины ослабит позиции США и Европы, а также подаст дурной пример Китаю относительно Тайваня. И вообще, в итоге "наш мир станет более опасным и непредсказуемым", заключил конгрессмен, так и не приведя ни одного вразумительного аргумента в пользу своих доводов.

https://1prime.ru/20250625/trump-858905131.html

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сша, республиканская партия, украина, поставки вооружения, санкции против рф