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"Все будет хорошо". СМИ оценили шансы РФ на выстраивание отношений с США - 28.06.2025, ПРАЙМ
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"Все будет хорошо". СМИ оценили шансы РФ на выстраивание отношений с США
"Все будет хорошо". СМИ оценили шансы РФ на выстраивание отношений с США - 28.06.2025, ПРАЙМ
"Все будет хорошо". СМИ оценили шансы РФ на выстраивание отношений с США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является большим, балованным ребенком, но с ним можно наладить отношения. Такое мнение в беседе с радио Sputnik... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T22:48+0300
2025-06-28T23:08+0300
политика
россия
сша
дональд трамп
отношения
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является большим, балованным ребенком, но с ним можно наладить отношения. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказала обозреватель информагентства News Front Юлия Витязева.По ее мнению, каким бы тщеславным, импульсивным и взбалмошным ни был американский лидер, у российского руководства есть все возможности, чтобы найти с ним общий язык и выстроить отношения."Он по десять раз в день меняет точку зрения, но если найти точки, на которые можно нежно, но настойчиво надавить — все будет хорошо", — уверена Витязева.Есть основания полагать, что после завершения конфликта на Украине отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов могут выйти на новый уровень, правда, лишь в том случае, если Трамп к тому моменту останется главой Белого дома, подытожила обозреватель.
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россия, сша, дональд трамп, отношения
Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, отношения
22:48 28.06.2025 (обновлено: 23:08 28.06.2025)
 
"Все будет хорошо". СМИ оценили шансы РФ на выстраивание отношений с США

Витязева: у России есть шансы выстроить отношения с США

© Фото : Fotolia/BeboyСтатуя свободы
Статуя свободы - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© Фото : Fotolia/Beboy
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является большим, балованным ребенком, но с ним можно наладить отношения. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказала обозреватель информагентства News Front Юлия Витязева.
По ее мнению, каким бы тщеславным, импульсивным и взбалмошным ни был американский лидер, у российского руководства есть все возможности, чтобы найти с ним общий язык и выстроить отношения.
"Он по десять раз в день меняет точку зрения, но если найти точки, на которые можно нежно, но настойчиво надавить — все будет хорошо", — уверена Витязева.
Есть основания полагать, что после завершения конфликта на Украине отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов могут выйти на новый уровень, правда, лишь в том случае, если Трамп к тому моменту останется главой Белого дома, подытожила обозреватель.
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ПолитикаРОССИЯСШАДональд Трампотношения
 
 
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