https://1prime.ru/20250628/stazh-858988534.html

Работа на Украине будет включена в стаж граждан России, заявили в Госдуме

Работа на Украине будет включена в стаж граждан России, заявили в Госдуме - 28.06.2025, ПРАЙМ

Работа на Украине будет включена в стаж граждан России, заявили в Госдуме

Вступает в силу закон о включении в страховой стаж граждан России для исчисления пенсии периода работы на Украине с 1991 года до даты начала спецоперации,... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T14:08+0300

2025-06-28T14:08+0300

2025-06-28T14:08+0300

экономика

россия

украина

лнр

пенсия

страховой стаж

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/82927/66/829276633_0:110:3045:1822_1920x0_80_0_0_84f2258e0acae839eb72e4633bbe05db.jpg

МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Вступает в силу закон о включении в страховой стаж граждан России для исчисления пенсии периода работы на Украине с 1991 года до даты начала спецоперации, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). "С 1 июля 2025 года вступает в силу закон, устанавливающий особенности пенсионного обеспечения для граждан Российской Федерации, имевших периоды работы или иной деятельности на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей", - сказал Журавлев. По его словам, закон предусматривает возможность учёта таких периодов в страховом (трудовом) стаже при назначении и перерасчёте страховых пенсий, за исключением граждан, на которых распространяются положения других специальных законов — в частности, федерального закона от 21 июля 2014 года № 208-ФЗ в части пенсионного обеспечения лиц, проживающих в Республике Крым и Севастополе, а также закона в отношении граждан, постоянно проживавших на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. "В страховой стаж засчитываются периоды работы и (или) иной деятельности на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, и на территориях Запорожской и Херсонской областей с 24 февраля по 31 декабря 2022 года", - добавил Журавлев. Он уточнил, что за каждый полный календарный год указанных периодов начисляется один индивидуальный пенсионный коэффициент; при неполном годе коэффициент рассчитывается пропорционально числу месяцев или дней. Подтверждение таких периодов осуществляется документами работодателей или государственных органов, в том числе содержащимися в выплатных делах. В случае невозможности представить документы, стаж может быть установлен на основании решения межведомственной комиссии в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 17-ФЗ. "Перерасчёт ранее назначенных страховых пенсий осуществляется на основании заявления пенсионера и вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи. Приём заявлений начинается с июня 2025 года. Подать заявление можно через МФЦ, клиентскую службу Социального фонда России, портал "Госуслуги" или мобильное приложение СберБанк Онлайн. Закон не распространяется на иностранных граждан, независимо от факта их работы на упомянутых территориях", - пояснил депутат ГД. Для граждан, ранее получавших пенсию или ежемесячную выплату по местному законодательству ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, при расчёте страховой пенсии в РФ может быть учтён среднемесячный заработок за 2000–2001 годы либо за иной подтверждённый период до 1 января 2002 года, на основании документов выплатного дела. По предварительным оценкам, реализация положений закона может затронуть сотни тысяч человек, заключил он.

https://1prime.ru/20250625/polis-858908561.html

украина

лнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, лнр, пенсия, страховой стаж, финансы