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Правительство учредило стипендии за достижения в кораблестроении - 28.06.2025, ПРАЙМ
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Правительство учредило стипендии за достижения в кораблестроении
Правительство учредило стипендии за достижения в кораблестроении - 28.06.2025, ПРАЙМ
Правительство учредило стипендии за достижения в кораблестроении
Правительство РФ учредило стипендии имени А.Н.Крылова для студентов за достижения в кораблестроении, сообщила пресс-служба кабмина. | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T12:11+0300
2025-06-28T12:11+0300
общество
промышленность
стипендия
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ учредило стипендии имени А.Н.Крылова для студентов за достижения в кораблестроении, сообщила пресс-служба кабмина. "Студенты, имеющие значительные достижения в области кораблестроения, смогут получать стипендии имени выдающегося русского учёного, академика-кораблестроителя А.Н. Крылова. Постановление об учреждении таких стипендий подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Начиная с 1 сентября 2025 года стипендию ежемесячно будут получать 10 студентов (курсантов) очной формы обучения. Размер выплаты составит 15 тысяч рублей каждому стипендиату. Стипендия будет назначаться на 12 месяцев. Стипендии будут назначаться ежегодно по результатам конкурсного отбора комиссии, которую создаст Минобрнауки. Претендовать на их получение смогут обучающиеся по образовательным программам высшего образования. Выдвигать кандидатов будут учёные советы вузов. Кандидаты на получение стипендий должны обучаться по группе специальностей и направлений подготовки "Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта", по итогам промежуточной аттестации иметь оценки "отлично" и "хорошо", а также иметь результаты в научно-исследовательской или научно-практической деятельности в области кораблестроения. Алексей Николаевич Крылов (1863–1945) – выдающийся русский и советский учёный-математик, механик и инженер-кораблестроитель, академик АН СССР. Он является основателем русской школы кораблестроения.
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общество , промышленность, стипендия
Общество , Промышленность, стипендия
12:11 28.06.2025
 
Правительство учредило стипендии за достижения в кораблестроении

Правительство учредило стипендии имени А.Н.Крылова за достижения в кораблестроении

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПрибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
Прибалтийский судостроительный завод Янтарь - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Михаил Голенков
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Правительство РФ учредило стипендии имени А.Н.Крылова для студентов за достижения в кораблестроении, сообщила пресс-служба кабмина.
"Студенты, имеющие значительные достижения в области кораблестроения, смогут получать стипендии имени выдающегося русского учёного, академика-кораблестроителя А.Н. Крылова. Постановление об учреждении таких стипендий подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Начиная с 1 сентября 2025 года стипендию ежемесячно будут получать 10 студентов (курсантов) очной формы обучения. Размер выплаты составит 15 тысяч рублей каждому стипендиату. Стипендия будет назначаться на 12 месяцев.
Стипендии будут назначаться ежегодно по результатам конкурсного отбора комиссии, которую создаст Минобрнауки. Претендовать на их получение смогут обучающиеся по образовательным программам высшего образования. Выдвигать кандидатов будут учёные советы вузов.
Кандидаты на получение стипендий должны обучаться по группе специальностей и направлений подготовки "Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта", по итогам промежуточной аттестации иметь оценки "отлично" и "хорошо", а также иметь результаты в научно-исследовательской или научно-практической деятельности в области кораблестроения.
Алексей Николаевич Крылов (1863–1945) – выдающийся русский и советский учёный-математик, механик и инженер-кораблестроитель, академик АН СССР. Он является основателем русской школы кораблестроения.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
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ОбществоПромышленностьстипендия
 
 
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