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Минтуризма Италии оценило доход страны от свадьбы основателя Amazon Безоса

Минтуризма Италии оценило доход страны от свадьбы основателя Amazon Безоса - 28.06.2025, ПРАЙМ

Минтуризма Италии оценило доход страны от свадьбы основателя Amazon Безоса

Свадьба основателя онлайн-ритейлера Amazon, миллиардера Джеффа Безоса в Венеции принесет итальянскому бюджету доход в размере 957 миллионов евро, сообщило... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T13:25+0300

2025-06-28T13:25+0300

2025-06-28T13:25+0300

экономика

италия

джефф безос

amazon

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доходы

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РИМ, 28 июн – ПРАЙМ. Свадьба основателя онлайн-ритейлера Amazon, миллиардера Джеффа Безоса в Венеции принесет итальянскому бюджету доход в размере 957 миллионов евро, сообщило минтуризма страны. Бракосочетание Безоса и тележурналистки Лорен Санчес проходит в Венеции с четверга по субботу. Основная церемония состоялась накануне на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Президент области Венето Лука Дзайя на неделе сообщил журналистам, что праздник обойдется основателю Amazon в сумму от 40 до 48 миллионов евро, а на торжество были приглашены 200-250 гостей. Как пишет центр исследований минтуризма, оценка трехдневных празднеств позволяет говорить "об экономическом эффекте в размере 957,3 миллиона евро, что составляет почти 68% годового туристического оборота города". "Принципиально важно подчеркнуть, что 93,6% этой оценки, что составляет 895,7 миллиона ​​евро, вытекает из ценности, приписываемой глобальному вниманию в СМИ, созданному этим событием. Прямая выгода (расходы гостей и расходы на аренду) составляет всего 3% (28,4 миллиона евро) от общей суммы", - пишет министерство. Транспортная отрасль заработает на мероприятии 17,6 миллиона евро, а сфера занятости и потребления – еще 8,8 миллиона евро. Событие подобного масштаба, пишет министерство, особенно важно для города, испытывающего в 2025 году спад туризма, который оценивается в 6,7% от общего числа ночевок в отелях и аналогичных объектов. "Свадьба Безоса - это громкий сигнал о растущей центральной роли Италии в международной туристической панораме. Подобные мероприятия укрепляют наш глобальный имидж, создают рабочие места, продвигают территорию и привлекают новые потоки ценных туристов", - заявила министр туризма Даниэла Сантанке.

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италия, джефф безос, amazon, свадьба, доходы