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Минтуризма Италии оценило доход страны от свадьбы основателя Amazon Безоса - 28.06.2025, ПРАЙМ
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Минтуризма Италии оценило доход страны от свадьбы основателя Amazon Безоса
Минтуризма Италии оценило доход страны от свадьбы основателя Amazon Безоса - 28.06.2025, ПРАЙМ
Минтуризма Италии оценило доход страны от свадьбы основателя Amazon Безоса
Свадьба основателя онлайн-ритейлера Amazon, миллиардера Джеффа Безоса в Венеции принесет итальянскому бюджету доход в размере 957 миллионов евро, сообщило... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T13:25+0300
2025-06-28T13:25+0300
экономика
италия
джефф безос
amazon
свадьба
доходы
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РИМ, 28 июн – ПРАЙМ. Свадьба основателя онлайн-ритейлера Amazon, миллиардера Джеффа Безоса в Венеции принесет итальянскому бюджету доход в размере 957 миллионов евро, сообщило минтуризма страны. Бракосочетание Безоса и тележурналистки Лорен Санчес проходит в Венеции с четверга по субботу. Основная церемония состоялась накануне на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Президент области Венето Лука Дзайя на неделе сообщил журналистам, что праздник обойдется основателю Amazon в сумму от 40 до 48 миллионов евро, а на торжество были приглашены 200-250 гостей. Как пишет центр исследований минтуризма, оценка трехдневных празднеств позволяет говорить "об экономическом эффекте в размере 957,3 миллиона евро, что составляет почти 68% годового туристического оборота города". "Принципиально важно подчеркнуть, что 93,6% этой оценки, что составляет 895,7 миллиона ​​евро, вытекает из ценности, приписываемой глобальному вниманию в СМИ, созданному этим событием. Прямая выгода (расходы гостей и расходы на аренду) составляет всего 3% (28,4 миллиона евро) от общей суммы", - пишет министерство. Транспортная отрасль заработает на мероприятии 17,6 миллиона евро, а сфера занятости и потребления – еще 8,8 миллиона евро. Событие подобного масштаба, пишет министерство, особенно важно для города, испытывающего в 2025 году спад туризма, который оценивается в 6,7% от общего числа ночевок в отелях и аналогичных объектов. "Свадьба Безоса - это громкий сигнал о растущей центральной роли Италии в международной туристической панораме. Подобные мероприятия укрепляют наш глобальный имидж, создают рабочие места, продвигают территорию и привлекают новые потоки ценных туристов", - заявила министр туризма Даниэла Сантанке.
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италия, джефф безос, amazon, свадьба, доходы
Экономика, ИТАЛИЯ, Джефф Безос, Amazon, свадьба, доходы
13:25 28.06.2025
 
Минтуризма Италии оценило доход страны от свадьбы основателя Amazon Безоса

Минтуризма Италии: свадьба основателя Amazon принесет 957 миллионов евро в бюджет страны

© AFP / Manjunath Kiran Американский предприниматель. Глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос
Американский предприниматель. Глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© AFP / Manjunath Kiran
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РИМ, 28 июн – ПРАЙМ. Свадьба основателя онлайн-ритейлера Amazon, миллиардера Джеффа Безоса в Венеции принесет итальянскому бюджету доход в размере 957 миллионов евро, сообщило минтуризма страны.
Бракосочетание Безоса и тележурналистки Лорен Санчес проходит в Венеции с четверга по субботу. Основная церемония состоялась накануне на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Президент области Венето Лука Дзайя на неделе сообщил журналистам, что праздник обойдется основателю Amazon в сумму от 40 до 48 миллионов евро, а на торжество были приглашены 200-250 гостей.
Как пишет центр исследований минтуризма, оценка трехдневных празднеств позволяет говорить "об экономическом эффекте в размере 957,3 миллиона евро, что составляет почти 68% годового туристического оборота города".
"Принципиально важно подчеркнуть, что 93,6% этой оценки, что составляет 895,7 миллиона ​​евро, вытекает из ценности, приписываемой глобальному вниманию в СМИ, созданному этим событием. Прямая выгода (расходы гостей и расходы на аренду) составляет всего 3% (28,4 миллиона евро) от общей суммы", - пишет министерство. Транспортная отрасль заработает на мероприятии 17,6 миллиона евро, а сфера занятости и потребления – еще 8,8 миллиона евро.
Событие подобного масштаба, пишет министерство, особенно важно для города, испытывающего в 2025 году спад туризма, который оценивается в 6,7% от общего числа ночевок в отелях и аналогичных объектов.
"Свадьба Безоса - это громкий сигнал о растущей центральной роли Италии в международной туристической панораме. Подобные мероприятия укрепляют наш глобальный имидж, создают рабочие места, продвигают территорию и привлекают новые потоки ценных туристов", - заявила министр туризма Даниэла Сантанке.
Денежные купюры США. - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
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ЭкономикаИТАЛИЯДжефф БезосAmazonсвадьбадоходы
 
 
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