https://1prime.ru/20250628/ukraina-858988252.html

"Что у вас отняли": Дубинский призвал украинцев перечитать конституцию

"Что у вас отняли": Дубинский призвал украинцев перечитать конституцию - 28.06.2025, ПРАЙМ

"Что у вас отняли": Дубинский призвал украинцев перечитать конституцию

Обвиняемый в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, выступил с критикой положения дел на Украине и призвал... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T13:55+0300

2025-06-28T13:55+0300

2025-06-28T13:55+0300

политика

украина

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Обвиняемый в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, выступил с критикой положения дел на Украине и призвал украинцев перечитать Конституцию, чтобы осознать, какие права были утрачены за последние десятилетия."Сегодня - День Конституции. 29 лет назад её приняли как основу прав и гарантий. Сегодня - констатируем её фактическую отмену.... В этот день полезно просто взять в руки конституцию. И прочитать её, чтобы увидеть, что у вас отняли", - написал депутат в своем Telegram-канале.По словам Дубинского, Украина как государство утратило способность выполнять свои ключевые обязанности. Он указал на отмену выборов, разрушение судебной системы и ликвидацию базовых прав граждан.О проблемах с соблюдением прав человека в стране ранее также говорил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он признал наличие системных нарушений при работе военкоматов. В частности, Лубинец говорил о случаях насилия, злоупотребления служебным положением, избиениях и преднамеренных ДТП с целью задержания призывников.Также наблюдается масштабная кампания против Украинской православной церкви. В отношении духовенства возбуждаются уголовные дела, происходят массовые обыски, сотни храмов захвачены, а верующие и священнослужители сталкиваются с физическим давлением. С осени 2024 года в стране вступил в силу закон, позволяющий запретить деятельность УПЦ. Принятый в декабре 2023 года парламентом Украины закон о нацменьшинствах усилил ограничения на использование русского языка. Несмотря на смягчение требований для языков стран ЕС, Управление верховного комиссара ООН по правам человека указало на дискриминацию русскоязычного населения Украины по сравнению с другими языковыми группами.

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украина, общество