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Рада начала готовиться к проведению выборов на Украине - 28.06.2025, ПРАЙМ
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Рада начала готовиться к проведению выборов на Украине
Рада начала готовиться к проведению выборов на Украине - 28.06.2025, ПРАЙМ
Рада начала готовиться к проведению выборов на Украине
Верховная рада работает над специальным законопроектом о проведении выборов на Украине после завершения боевых действий, заявил спикер украинского парламента... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T23:14+0300
2025-06-28T23:29+0300
политика
украина
верховная рада
законопроект
выборы
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Верховная рада работает над специальным законопроектом о проведении выборов на Украине после завершения боевых действий, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук. "Мы нарабатываем этот законопроект, так как для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы... Мы готовим разные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор", - заявил Стефанчук в эфире украинского новостного телемарафона. Как заявил спикер, украинский парламент работает над решением множества организационных вопросов, связанных с возможными выборами. Среди них организация голосования для военных, определение избирательных округов, формирование списков избирателей и обеспечение безопасности избирательных участков. При этом Стефанчук многократно подчеркнул, что выборы будут проводиться только после завершения боевых действий и заключения мирного соглашения. Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. Президент России Владимир Путин в марте заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
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украина, верховная рада, законопроект, выборы
Политика, УКРАИНА, Верховная рада, законопроект, Выборы
23:14 28.06.2025 (обновлено: 23:29 28.06.2025)
 
Рада начала готовиться к проведению выборов на Украине

Депутат Стефанчук: Рада готовит проект о проведении выборов после окончания боев

© AFP / Sergei SupinskyВерховная рада Украины
Верховная рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© AFP / Sergei Supinsky
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Верховная рада работает над специальным законопроектом о проведении выборов на Украине после завершения боевых действий, заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.
"Мы нарабатываем этот законопроект, так как для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы... Мы готовим разные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор", - заявил Стефанчук в эфире украинского новостного телемарафона.
Как заявил спикер, украинский парламент работает над решением множества организационных вопросов, связанных с возможными выборами. Среди них организация голосования для военных, определение избирательных округов, формирование списков избирателей и обеспечение безопасности избирательных участков. При этом Стефанчук многократно подчеркнул, что выборы будут проводиться только после завершения боевых действий и заключения мирного соглашения.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Президент России Владимир Путин в марте заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
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ПолитикаУКРАИНАВерховная радазаконопроектВыборы
 
 
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