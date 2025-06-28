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В АКИТ отметили перспективы открытия онлайн-витрин вина в России
В АКИТ отметили перспективы открытия онлайн-витрин вина в России - 28.06.2025, ПРАЙМ
В АКИТ отметили перспективы открытия онлайн-витрин вина в России
Онлайн-витрина вина в России может стать мерой поддержки для отечественных виноделов - с ее помощью они могут предложить покупателям сразу весь свой... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T08:38+0300
2025-06-28T08:38+0300
2025-06-28T08:38+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - ПРАЙМ. Онлайн-витрина вина в России может стать мерой поддержки для отечественных виноделов - с ее помощью они могут предложить покупателям сразу весь свой ассортимент, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Ассоциация уже обращалась с предложением продавать российское вино онлайн по биометрии в Минцифры и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Как объяснил Соколов, АКИТ предлагает реализовывать вино по такому пути: для доступа к заказам нужно сдать биометрию в МФЦ или банке и зарегистрироваться в Единой биометрической системе. При доставке курьер фотографирует получателя и обращается к системе - если возраст покупателя не подтверждается, заказ едет обратно. "Открытие онлайн-витрины для отечественных виноделов будет неоценимой поддержкой: она не имеет границ, и любая винодельня сможет предложить покупателям сразу весь свой ассортимент", - сказал Соколов. При этом вопрос дистанционной продажи требует согласования сразу с несколькими ведомствами: это Минцифры, министерство финансов, министерство промышленности и торговли, министерство экономического развития, Росалкогольтабакконтроль, Минздрав, министерство сельского хозяйства. "Еще один нюанс: онлайн-продажи в соответствии с правилами каждого отдельного региона. Современные технологии и уровень развития наших IT-компаний способны предоставлять качественный клиентский сервис и учитывать все существующие ограничения и по возрасту, и по времени продажи, и по локациям, которые накладываются действующим законодательством и региональным нормами", - объяснил глава АКИТ. По его мнению, дистанционная продажа вина потребует введение ответственности для курьеров по аналогии с кассирами розничных магазинов. "Полноценная ответственность, штрафы, отзыв лицензии у компании - достаточно серьезные последствия, чтобы предотвратить возможные нарушения", - добавил Соколов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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бизнес, акит, росалкогольтабакконтроль, вино
Экономика, Бизнес, АКИТ, Росалкогольтабакконтроль, вино
В АКИТ отметили перспективы открытия онлайн-витрин вина в России
Соколов: онлайн-витрина вина в России станет мерой поддержки отечественных виноделов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - ПРАЙМ. Онлайн-витрина вина в России может стать мерой поддержки для отечественных виноделов - с ее помощью они могут предложить покупателям сразу весь свой ассортимент, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Ассоциация уже обращалась с предложением продавать российское вино онлайн по биометрии в Минцифры и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Как объяснил Соколов, АКИТ предлагает реализовывать вино по такому пути: для доступа к заказам нужно сдать биометрию в МФЦ или банке и зарегистрироваться в Единой биометрической системе. При доставке курьер фотографирует получателя и обращается к системе - если возраст покупателя не подтверждается, заказ едет обратно.
"Открытие онлайн-витрины для отечественных виноделов будет неоценимой поддержкой: она не имеет границ, и любая винодельня сможет предложить покупателям сразу весь свой ассортимент", - сказал Соколов.
При этом вопрос дистанционной продажи требует согласования сразу с несколькими ведомствами: это Минцифры, министерство финансов, министерство промышленности и торговли, министерство экономического развития, Росалкогольтабакконтроль, Минздрав, министерство сельского хозяйства.
"Еще один нюанс: онлайн-продажи в соответствии с правилами каждого отдельного региона. Современные технологии и уровень развития наших IT-компаний способны предоставлять качественный клиентский сервис и учитывать все существующие ограничения и по возрасту, и по времени продажи, и по локациям, которые накладываются действующим законодательством и региональным нормами", - объяснил глава АКИТ.
По его мнению, дистанционная продажа вина потребует введение ответственности для курьеров по аналогии с кассирами розничных магазинов. "Полноценная ответственность, штрафы, отзыв лицензии у компании - достаточно серьезные последствия, чтобы предотвратить возможные нарушения", - добавил Соколов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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