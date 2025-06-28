https://1prime.ru/20250628/vizit-858986067.html
Президент Польши прибыл с визитом в Киев, сообщили украинские СМИ
Президент Польши прибыл с визитом в Киев, сообщили украинские СМИ - 28.06.2025, ПРАЙМ
Президент Польши прибыл с визитом в Киев, сообщили украинские СМИ
Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом на Украину, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV". | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T10:48+0300
2025-06-28T10:48+0300
2025-06-28T10:48+0300
политика
польша
анджей дуда
украина
визит
https://cdnn.1prime.ru/img/82303/94/823039434_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_eabc48e5ec93a14154213c34529f3433.jpg
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом на Украину, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV". Глава канцелярии польского лидера Малгожата Папроцкая 3 июня в эфире радиостанции RMF FM сообщала о намерении Дуды совершить прощальный визит в Киев. "Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Он сообщил, что запланировал встречу с Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковсим, получившим 49,11% поддержки. Приведение к присяге нового президента Польши Кароля Навроцкого запланировано на 6 августа, сообщил ранее журналистам спикер сейма республики Шимон Холовня.
https://1prime.ru/20250622/ushakov-858775383.html
польша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82303/94/823039434_0:0:1995:1496_1920x0_80_0_0_7a4298be187ee747e9d28f91f9ac8367.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, анджей дуда, украина, визит
Политика, ПОЛЬША, Анджей Дуда, УКРАИНА, визит
Президент Польши прибыл с визитом в Киев, сообщили украинские СМИ
Президент Польши Дуда прибыл с визитом на Украину
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом на Украину, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV".
Глава канцелярии польского лидера Малгожата Папроцкая 3 июня в эфире радиостанции RMF FM сообщала о намерении Дуды совершить прощальный визит в Киев.
"Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Он сообщил, что запланировал встречу с Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Согласно данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковсим, получившим 49,11% поддержки. Приведение к присяге нового президента Польши Кароля Навроцкого запланировано на 6 августа, сообщил ранее журналистам спикер сейма республики Шимон Холовня.
Ушаков рассказал о предстоящем визите Путина в Китай