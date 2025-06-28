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Запад не в состоянии объявить о своем поражении, заявил эксперт

Запад не в состоянии объявить о своем поражении, заявил эксперт - 28.06.2025, ПРАЙМ

Запад не в состоянии объявить о своем поражении, заявил эксперт

Запад не в состоянии объявить о своем поражении и завершении конфликта на Украине, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T06:16+0300

2025-06-28T06:16+0300

2025-06-28T06:16+0300

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АНКАРА, 28 июн – ПРАЙМ. Запад не в состоянии объявить о своем поражении и завершении конфликта на Украине, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. "В результате мирных переговоров, состоявшихся в Стамбуле 2 июня, обмен пленными и телами погибших солдат был в основном осуществлен, что является важным признаком того, что эти переговоры продвигаются. Все движется к заключительному этапу мирных переговоров по Украине, который, вероятно, пройдет в Турции, в самое ближайшее время", - считает аналитик. По его словам, одним из важных пунктов будущего соглашения по Украине будет отмена ряда санкций в отношении России, в частности, запрета на полеты. "Под вопросом находится отмена санкций в отношении некоторых российских банков, занимающихся экспортом сельскохозяйственной продукции, международным страхованием и российскими портами. Можно сказать, что мы вступаем в период, когда война фактически окончена поражением Запада, но Запад не в состоянии объявить об этом", - заявил аналитик. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.

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мировая экономика, россия, украина, запад, стамбул, владимир мединский, владимир зеленский