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"Все дураки?" В США пришли в ужас от речи Зеленского в Совете Европы - 28.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250628/zelenskiy-858985233.html
"Все дураки?" В США пришли в ужас от речи Зеленского в Совете Европы
"Все дураки?" В США пришли в ужас от речи Зеленского в Совете Европы - 28.06.2025, ПРАЙМ
"Все дураки?" В США пришли в ужас от речи Зеленского в Совете Европы
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своем выступлении на YouTube назвал выступление Владимира Зеленского в Совете Европы и реакцию парламентариев... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T09:04+0300
2025-06-28T09:04+0300
политика
украина
владимир зеленский
европа
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своем выступлении на YouTube назвал выступление Владимира Зеленского в Совете Европы и реакцию парламентариев на него свидетельством коллективного помутнения рассудка."Если кому-то было нужно доказательство того, что Зеленский выпал из реальности, им достаточно посмотреть его выступление в Совете Европы, где он говорит, что Россия должна проиграть. Но самое страшное, что ему аплодировали стоя парламентарии из всех стран Европы, они также потеряли связь с реальностью. Они все дураки? Или их обманывают такие люди, как Стармер и Макрон, скармливают им фразы про победу?" — возмутился Дэвис.Подполковник подчеркнул, что действия политиков ведут к гибели людей, которых они якобы защищают.Кроме того, Дэвис отметил, что в НАТО уже давно признали неизбежность падения режима Зеленского, однако альянс, судя по всему, намерен использовать это для поддержания "военной истерии".Зеленский 25 июня впервые посетил Совет Европы в Страсбурге, выступив перед Советом и Комитетом министров. В своей речи глава киевского режима призвал к суду над Россией и заявил о необходимости ее поражения.На Западе участились обсуждения возможного прямого вооруженного конфликта между НАТО и Россией на фоне беспрецедентной активности альянса у западных границ России. Расширение инициативы в НАТО объясняют "сдерживанием российской агрессии".В свою очередь, Москва неоднократно заявляла о конфронтационной направленности НАТО и о том, что его расширение не повышает безопасность Европы. В Кремле также подчеркивали, что Россия не угрожает странам НАТО, но не оставит без ответа действия, угрожающие её интересам, при этом оставаясь открытой к равноправному диалогу и призывая Запад отказаться от милитаризации континента.
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украина, владимир зеленский, европа, совет европы, нато, сша
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕВРОПА, Совет Европы, НАТО, США
09:04 28.06.2025
 
"Все дураки?" В США пришли в ужас от речи Зеленского в Совете Европы

Подполковник Дэвис: Зеленский на Совете Европы доказал, что совсем выпал из реальности

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС
Флаги Украины и Евросоюза на церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© Фото : Администрация Президента Украины
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своем выступлении на YouTube назвал выступление Владимира Зеленского в Совете Европы и реакцию парламентариев на него свидетельством коллективного помутнения рассудка.
"Если кому-то было нужно доказательство того, что Зеленский выпал из реальности, им достаточно посмотреть его выступление в Совете Европы, где он говорит, что Россия должна проиграть. Но самое страшное, что ему аплодировали стоя парламентарии из всех стран Европы, они также потеряли связь с реальностью. Они все дураки? Или их обманывают такие люди, как Стармер и Макрон, скармливают им фразы про победу?" — возмутился Дэвис.
Подполковник подчеркнул, что действия политиков ведут к гибели людей, которых они якобы защищают.
Кроме того, Дэвис отметил, что в НАТО уже давно признали неизбежность падения режима Зеленского, однако альянс, судя по всему, намерен использовать это для поддержания "военной истерии".
Зеленский 25 июня впервые посетил Совет Европы в Страсбурге, выступив перед Советом и Комитетом министров. В своей речи глава киевского режима призвал к суду над Россией и заявил о необходимости ее поражения.
На Западе участились обсуждения возможного прямого вооруженного конфликта между НАТО и Россией на фоне беспрецедентной активности альянса у западных границ России. Расширение инициативы в НАТО объясняют "сдерживанием российской агрессии".
В свою очередь, Москва неоднократно заявляла о конфронтационной направленности НАТО и о том, что его расширение не повышает безопасность Европы. В Кремле также подчеркивали, что Россия не угрожает странам НАТО, но не оставит без ответа действия, угрожающие её интересам, при этом оставаясь открытой к равноправному диалогу и призывая Запад отказаться от милитаризации континента.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийЕВРОПАСовет ЕвропыНАТОСША
 
 
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