https://1prime.ru/20250629/adg-859006445.html

"Зеленые" в Германии потребовали в срочном порядке запретить АдГ, пишут СМИ

"Зеленые" в Германии потребовали в срочном порядке запретить АдГ, пишут СМИ - 29.06.2025, ПРАЙМ

"Зеленые" в Германии потребовали в срочном порядке запретить АдГ, пишут СМИ

После того как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на своем съезде приняла решение подготовить заявку в суд для запрета правой партии "Альтернатива... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T20:41+0300

2025-06-29T20:41+0300

2025-06-29T20:42+0300

политика

германия

"зеленые"

конференция

запрет

адг

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БЕРЛИН, 29 июн - ПРАЙМ. После того как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на своем съезде приняла решение подготовить заявку в суд для запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), партия "Зелёных" призвала к срочным практическим шагам, в частности, она потребовала созыва внеочередной конференции министров внутренних дел федеральных земель страны, чтобы обсудить возможность запрета АдГ, пишет газета Welt. Отмечается, что представители фракции "Зелёных" в бундестаге - парламентский секретарь Ирене Михалич и зампредседателя Константин фон Нотц - раскритиковали вялость в действиях и указали, что по этой теме "уже потеряно много времени", по их мнению, вице-канцлер Ларс Клингбайль (от СДПГ) "до сих пор не был движущей силой в этом вопросе". По их словам, министерства внутренних дел от СДПГ должны начать активную работу совместно с ХДС/ХСС, чтобы собрать все необходимые основания для запуска процесса запрета. Также они призвали канцлера Фридриха Мерца и министра внутренних дел Александра Добриндта "определиться с позицией" и активно поддержать инициативу. По мнению "зеленых", необходимо, чтобы министры внутренних дел от СДПГ действовали немедленно и вместе с союзом ХДС/ХСС собрали все необходимые основания для запуска процесса запрета. "С этой целью мы призываем как можно скорее созвать специальную конференцию министров внутренних дел", - приводятся в издании слова представителей Зеленых. Как сообщала ранее немецкая газета Bild, депутаты СДПГ на своем съезде в Берлине в воскресенье приняли решение подготовить заявку в суд для запрета правой АдГ.

https://1prime.ru/20250623/germaniya-858803234.html

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германия, "зеленые", конференция, запрет, адг