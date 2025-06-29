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"Зеленые" в Германии потребовали в срочном порядке запретить АдГ, пишут СМИ - 29.06.2025, ПРАЙМ
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"Зеленые" в Германии потребовали в срочном порядке запретить АдГ, пишут СМИ
"Зеленые" в Германии потребовали в срочном порядке запретить АдГ, пишут СМИ - 29.06.2025, ПРАЙМ
"Зеленые" в Германии потребовали в срочном порядке запретить АдГ, пишут СМИ
После того как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на своем съезде приняла решение подготовить заявку в суд для запрета правой партии "Альтернатива... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T20:41+0300
2025-06-29T20:42+0300
политика
германия
"зеленые"
конференция
запрет
адг
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БЕРЛИН, 29 июн - ПРАЙМ. После того как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на своем съезде приняла решение подготовить заявку в суд для запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), партия "Зелёных" призвала к срочным практическим шагам, в частности, она потребовала созыва внеочередной конференции министров внутренних дел федеральных земель страны, чтобы обсудить возможность запрета АдГ, пишет газета Welt. Отмечается, что представители фракции "Зелёных" в бундестаге - парламентский секретарь Ирене Михалич и зампредседателя Константин фон Нотц - раскритиковали вялость в действиях и указали, что по этой теме "уже потеряно много времени", по их мнению, вице-канцлер Ларс Клингбайль (от СДПГ) "до сих пор не был движущей силой в этом вопросе". По их словам, министерства внутренних дел от СДПГ должны начать активную работу совместно с ХДС/ХСС, чтобы собрать все необходимые основания для запуска процесса запрета. Также они призвали канцлера Фридриха Мерца и министра внутренних дел Александра Добриндта "определиться с позицией" и активно поддержать инициативу. По мнению "зеленых", необходимо, чтобы министры внутренних дел от СДПГ действовали немедленно и вместе с союзом ХДС/ХСС собрали все необходимые основания для запуска процесса запрета. "С этой целью мы призываем как можно скорее созвать специальную конференцию министров внутренних дел", - приводятся в издании слова представителей Зеленых. Как сообщала ранее немецкая газета Bild, депутаты СДПГ на своем съезде в Берлине в воскресенье приняли решение подготовить заявку в суд для запрета правой АдГ.
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германия, "зеленые", конференция, запрет, адг
Политика, ГЕРМАНИЯ, "Зеленые", конференция, запрет, АдГ
20:41 29.06.2025 (обновлено: 20:42 29.06.2025)
 
"Зеленые" в Германии потребовали в срочном порядке запретить АдГ, пишут СМИ

Welt: "Зеленые" в ФРГ потребовали срочно созвать конференцию по запрету АдГ

© Unsplash/Norbert BraunРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Norbert Braun
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БЕРЛИН, 29 июн - ПРАЙМ. После того как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на своем съезде приняла решение подготовить заявку в суд для запрета правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), партия "Зелёных" призвала к срочным практическим шагам, в частности, она потребовала созыва внеочередной конференции министров внутренних дел федеральных земель страны, чтобы обсудить возможность запрета АдГ, пишет газета Welt.
Отмечается, что представители фракции "Зелёных" в бундестаге - парламентский секретарь Ирене Михалич и зампредседателя Константин фон Нотц - раскритиковали вялость в действиях и указали, что по этой теме "уже потеряно много времени", по их мнению, вице-канцлер Ларс Клингбайль (от СДПГ) "до сих пор не был движущей силой в этом вопросе".
По их словам, министерства внутренних дел от СДПГ должны начать активную работу совместно с ХДС/ХСС, чтобы собрать все необходимые основания для запуска процесса запрета. Также они призвали канцлера Фридриха Мерца и министра внутренних дел Александра Добриндта "определиться с позицией" и активно поддержать инициативу. По мнению "зеленых", необходимо, чтобы министры внутренних дел от СДПГ действовали немедленно и вместе с союзом ХДС/ХСС собрали все необходимые основания для запуска процесса запрета.
"С этой целью мы призываем как можно скорее созвать специальную конференцию министров внутренних дел", - приводятся в издании слова представителей Зеленых.
Как сообщала ранее немецкая газета Bild, депутаты СДПГ на своем съезде в Берлине в воскресенье приняли решение подготовить заявку в суд для запрета правой АдГ.
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ПолитикаГЕРМАНИЯ"Зеленые"конференциязапретАдГ
 
 
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