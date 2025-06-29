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В АКИТ назвали факторы, способствующие росту электронной торговли России

В АКИТ назвали факторы, способствующие росту электронной торговли России - 29.06.2025, ПРАЙМ

В АКИТ назвали факторы, способствующие росту электронной торговли России

Основными факторами, которые способствуют росту российской электронной торговли, являются развитие бизнеса в регионах, а также внедрение ИИ-инструментов и... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T08:58+0300

2025-06-29T08:58+0300

2025-06-29T09:47+0300

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - ПРАЙМ. Основными факторами, которые способствуют росту российской электронной торговли, являются развитие бизнеса в регионах, а также внедрение ИИ-инструментов и финтеха, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. "E-commerce достаточно хорошо развивался по целому ряду причин. Первое, это то, о чем мы говорили в самом начале: были сделаны колоссальные инвестиции в логистическую инфраструктуру, и везде, где она появилась, стал развиваться бизнес — региональное присутствие привело к такому заметному росту. Другие факторы влияния — развитие финтеха и применение искусственного интеллекта", - сказал Соколов. Он объяснил, что развитие финтеха позволяет покупателям применять сервисы рассрочек - компании развивают их либо в партнерстве с банками, либо самостоятельно. А искусственный интеллект является инструментом для прогностической аналитики - на ее основе строятся базы знаний компаний интернет-торговли, чтобы угадывать потребности клиентов и делать более точные предложения. На сегодняшний день доля онлайн-покупок в общей структуре розничных продаж составляет 18,6% - по этому показателю Россия уступает многим странам, где он в два раза выше. "Спокойные темпы роста мы увидим, когда онлайн-канал достигнет планки примерно в 30% от розничного оборота. Это практически мировая тенденция, мы уже это видим на примере ряда стран. Скорее всего, это напрямую соотносится с потребительскими предпочтениями: клиентское поведение достаточно сильно поменялось у части нашего населения, но невозможно, чтобы все переключились только на интернет-торговлю", - добавил Соколов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, акит, ии, развитие ии, торговля