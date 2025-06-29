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Чехия ответила на обвинения в поставках в РФ продукции двойного назначения - 29.06.2025, ПРАЙМ
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Чехия ответила на обвинения в поставках в РФ продукции двойного назначения
Чехия ответила на обвинения в поставках в РФ продукции двойного назначения - 29.06.2025, ПРАЙМ
Чехия ответила на обвинения в поставках в РФ продукции двойного назначения
Фирмы Чехии, согласно данным МИД республики, не поставляют в Россию оборудование двойного назначения, которое может быть использовано для производства оружия,... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T19:28+0300
2025-06-29T19:28+0300
политика
чехия
россия
товары двойного назначения
поставки
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Фирмы Чехии, согласно данным МИД республики, не поставляют в Россию оборудование двойного назначения, которое может быть использовано для производства оружия, вопреки недавнему заявлению Владимира Зеленского, сообщил глава чешского внешнеполитического ведомства Ян Липавский. Ранее Зеленский заявил журналистам, что ряд фирм из западных стран, в том числе восемь чешских, якобы поставляют в Россию различное оборудование двойного назначения, например, станки, которые могут использоваться для производства оружия. Он призвал власти этих стран ввести санкции против подобных компаний. Затем Зеленский повторил это обращение в своем видеовыступлении перед участниками саммита ЕС в четверг. "На основе информации, полученной от украинской стороны, мы не выявили никаких признаков, которые бы подтверждали, что данное оборудование действительно поставлялось в Россию", - заявил Липавский Чешскому радио в воскресенье. По его словам, речь идет скорее о запросах или заказах с российской стороны. "В то же время действует правило, что министерство не комментирует дипломатические переговоры, которые проходят в закрытом режиме", - добавил Липавский.
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чехия, россия, товары двойного назначения, поставки, владимир зеленский
Политика, ЧЕХИЯ, РОССИЯ, товары двойного назначения, поставки, Владимир Зеленский
19:28 29.06.2025
 
Чехия ответила на обвинения в поставках в РФ продукции двойного назначения

Министр Липавский: Чехия не поставляет в Россию оборудование двойного назначения

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Фирмы Чехии, согласно данным МИД республики, не поставляют в Россию оборудование двойного назначения, которое может быть использовано для производства оружия, вопреки недавнему заявлению Владимира Зеленского, сообщил глава чешского внешнеполитического ведомства Ян Липавский.
Ранее Зеленский заявил журналистам, что ряд фирм из западных стран, в том числе восемь чешских, якобы поставляют в Россию различное оборудование двойного назначения, например, станки, которые могут использоваться для производства оружия. Он призвал власти этих стран ввести санкции против подобных компаний. Затем Зеленский повторил это обращение в своем видеовыступлении перед участниками саммита ЕС в четверг.
"На основе информации, полученной от украинской стороны, мы не выявили никаких признаков, которые бы подтверждали, что данное оборудование действительно поставлялось в Россию", - заявил Липавский Чешскому радио в воскресенье.
По его словам, речь идет скорее о запросах или заказах с российской стороны.
"В то же время действует правило, что министерство не комментирует дипломатические переговоры, которые проходят в закрытом режиме", - добавил Липавский.
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
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ПолитикаЧЕХИЯРОССИЯтовары двойного назначенияпоставкиВладимир Зеленский
 
 
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