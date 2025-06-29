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Чехия ответила на обвинения в поставках в РФ продукции двойного назначения

Чехия ответила на обвинения в поставках в РФ продукции двойного назначения - 29.06.2025, ПРАЙМ

Чехия ответила на обвинения в поставках в РФ продукции двойного назначения

Фирмы Чехии, согласно данным МИД республики, не поставляют в Россию оборудование двойного назначения, которое может быть использовано для производства оружия,... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T19:28+0300

2025-06-29T19:28+0300

2025-06-29T19:28+0300

политика

чехия

россия

товары двойного назначения

поставки

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Фирмы Чехии, согласно данным МИД республики, не поставляют в Россию оборудование двойного назначения, которое может быть использовано для производства оружия, вопреки недавнему заявлению Владимира Зеленского, сообщил глава чешского внешнеполитического ведомства Ян Липавский. Ранее Зеленский заявил журналистам, что ряд фирм из западных стран, в том числе восемь чешских, якобы поставляют в Россию различное оборудование двойного назначения, например, станки, которые могут использоваться для производства оружия. Он призвал власти этих стран ввести санкции против подобных компаний. Затем Зеленский повторил это обращение в своем видеовыступлении перед участниками саммита ЕС в четверг. "На основе информации, полученной от украинской стороны, мы не выявили никаких признаков, которые бы подтверждали, что данное оборудование действительно поставлялось в Россию", - заявил Липавский Чешскому радио в воскресенье. По его словам, речь идет скорее о запросах или заказах с российской стороны. "В то же время действует правило, что министерство не комментирует дипломатические переговоры, которые проходят в закрытом режиме", - добавил Липавский.

https://1prime.ru/20250615/chekhiya-858507124.html

чехия

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чехия, россия, товары двойного назначения, поставки, владимир зеленский