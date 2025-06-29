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В Европе еще остались здравомыслящие собеседники, заявила Жданова - 29.06.2025, ПРАЙМ
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В Европе еще остались здравомыслящие собеседники, заявила Жданова
В Европе еще остались здравомыслящие собеседники, заявила Жданова - 29.06.2025, ПРАЙМ
В Европе еще остались здравомыслящие собеседники, заявила Жданова
Среди европейцев есть здравомыслящие собеседники, понимающие, что курс на противостояние с Россией ведет в никуда и наносит ущерб Европе, заявила в интервью РИА | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T14:30+0300
2025-06-29T14:30+0300
политика
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ВЕНА, 29 июн - ПРАЙМ. Среди европейцев есть здравомыслящие собеседники, понимающие, что курс на противостояние с Россией ведет в никуда и наносит ущерб Европе, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По словам дипломата, под предлогом борьбы с российской "угрозой" в ЕС выделяют "огромные средства" на наращивание военно-промышленных возможностей в ущерб гражданскому сектору экономики и проводят военные учения, отрабатывая сценарии по захвату российских территорий. "Вместе с тем важно понимать, что и среди наших европейских собеседников попадаются здравомыслящие представители, которые жестко критикуют наднациональные власти ЕС и осознают, что курс на многомерное противостояние с Россией ведет в никуда и наносит ущерб, прежде всего, самой Европе", - отметила Жданова.
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россия, европа
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА
14:30 29.06.2025
 
В Европе еще остались здравомыслящие собеседники, заявила Жданова

Жданова: еще остались европейцы. которые осознают ущерб от противостояния с Россией

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС на набережной Ниццы
Флаги России и ЕС на набережной Ниццы - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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ВЕНА, 29 июн - ПРАЙМ. Среди европейцев есть здравомыслящие собеседники, понимающие, что курс на противостояние с Россией ведет в никуда и наносит ущерб Европе, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
По словам дипломата, под предлогом борьбы с российской "угрозой" в ЕС выделяют "огромные средства" на наращивание военно-промышленных возможностей в ущерб гражданскому сектору экономики и проводят военные учения, отрабатывая сценарии по захвату российских территорий.
"Вместе с тем важно понимать, что и среди наших европейских собеседников попадаются здравомыслящие представители, которые жестко критикуют наднациональные власти ЕС и осознают, что курс на многомерное противостояние с Россией ведет в никуда и наносит ущерб, прежде всего, самой Европе", - отметила Жданова.
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