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В Европе еще остались здравомыслящие собеседники, заявила Жданова

В Европе еще остались здравомыслящие собеседники, заявила Жданова - 29.06.2025, ПРАЙМ

В Европе еще остались здравомыслящие собеседники, заявила Жданова

Среди европейцев есть здравомыслящие собеседники, понимающие, что курс на противостояние с Россией ведет в никуда и наносит ущерб Европе, заявила в интервью РИА | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T14:30+0300

2025-06-29T14:30+0300

2025-06-29T14:30+0300

политика

россия

европа

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ВЕНА, 29 июн - ПРАЙМ. Среди европейцев есть здравомыслящие собеседники, понимающие, что курс на противостояние с Россией ведет в никуда и наносит ущерб Европе, заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По словам дипломата, под предлогом борьбы с российской "угрозой" в ЕС выделяют "огромные средства" на наращивание военно-промышленных возможностей в ущерб гражданскому сектору экономики и проводят военные учения, отрабатывая сценарии по захвату российских территорий. "Вместе с тем важно понимать, что и среди наших европейских собеседников попадаются здравомыслящие представители, которые жестко критикуют наднациональные власти ЕС и осознают, что курс на многомерное противостояние с Россией ведет в никуда и наносит ущерб, прежде всего, самой Европе", - отметила Жданова.

https://1prime.ru/20250629/sanktsii-858999837.html

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