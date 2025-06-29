https://1prime.ru/20250629/evrosoyuz-859005216.html

"Топтать и унижать". Лидерам Евросоюза попытались вернуть гордость

"Топтать и унижать". Лидерам Евросоюза попытались вернуть гордость - 29.06.2025, ПРАЙМ

"Топтать и унижать". Лидерам Евросоюза попытались вернуть гордость

Соединенные Штаты показали себя имперской державой, испытывающей удовольствия от унижения государств Европы, чьи политики демонстрируют слабость, подвергаясь... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T18:31+0300

2025-06-29T18:31+0300

2025-06-29T19:15+0300

политика

сша

евросоюз

франция

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Соединенные Штаты показали себя имперской державой, испытывающей удовольствия от унижения государств Европы, чьи политики демонстрируют слабость, подвергаясь давлению. Такое мнение высказал телеканалу LCI Жак Аттали, бывший советник французского президента Франсуа Миттерана .По словам экс-советника, "США ведут себя как имперская держава, которая с бесконечным удовольствием топчет Европу".При этом он назвал страны Европы "беспозвоночными", у которых нет головы на плечах и хребта, добавив, что "европейцы просто спят".Также Аттали заявил, что на состоявшемся в Гааге саммите НАТО европейские лидеры просто опозорились, и призвал их, отбросив раболепство, прекратить "льстить" американскому лидеру Дональду Трампу, продолжающему подвергать унижениям Европу.

https://1prime.ru/20250626/nato-858946774.html

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сша, евросоюз, франция