https://1prime.ru/20250629/frantsiya-858998894.html

"Прекратите пропаганду": во Франции набросились с критикой на главу МИД

"Прекратите пропаганду": во Франции набросились с критикой на главу МИД - 29.06.2025, ПРАЙМ

"Прекратите пропаганду": во Франции набросились с критикой на главу МИД

Французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко осудил слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о президенте России Владимире Путине. | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T10:56+0300

2025-06-29T10:56+0300

2025-06-29T11:02+0300

политика

франция

жан-ноэль барро

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко осудил слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о президенте России Владимире Путине.Политик обвинил Барро в несостоятельности прогнозов о крахе российской экономики."Прекратите свою бессмысленную пропаганду и финансирование этой войны и сопровождающую ее процессию коррупционеров!" — написал Филиппо в соцсети Х.Эта реакция последовала за заявлением французского министра о проблемах российской экономики и необходимости принудить Путина к прекращению огня.На Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин заявил о необходимости решения, которое не только завершит конфликт на Украине, но и предотвратит его повторение в будущем. Он также предупредил Киев о возможности дальнейшего ухудшения ситуации при отсутствии переговоров.

https://1prime.ru/20250629/rossiya-858997658.html

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франция, жан-ноэль барро, россия, владимир путин