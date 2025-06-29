Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Прекратите пропаганду": во Франции набросились с критикой на главу МИД - 29.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250629/frantsiya-858998894.html
"Прекратите пропаганду": во Франции набросились с критикой на главу МИД
"Прекратите пропаганду": во Франции набросились с критикой на главу МИД - 29.06.2025, ПРАЙМ
"Прекратите пропаганду": во Франции набросились с критикой на главу МИД
Французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко осудил слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о президенте России Владимире Путине. | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T10:56+0300
2025-06-29T11:02+0300
политика
франция
жан-ноэль барро
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_0:87:2849:1690_1920x0_80_0_0_77eb874fb7da5248f0a955379c75a2e6.jpg
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко осудил слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о президенте России Владимире Путине.Политик обвинил Барро в несостоятельности прогнозов о крахе российской экономики."Прекратите свою бессмысленную пропаганду и финансирование этой войны и сопровождающую ее процессию коррупционеров!" — написал Филиппо в соцсети Х.Эта реакция последовала за заявлением французского министра о проблемах российской экономики и необходимости принудить Путина к прекращению огня.На Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин заявил о необходимости решения, которое не только завершит конфликт на Украине, но и предотвратит его повторение в будущем. Он также предупредил Киев о возможности дальнейшего ухудшения ситуации при отсутствии переговоров.
https://1prime.ru/20250629/rossiya-858997658.html
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76349/77/763497704_241:0:2609:1776_1920x0_80_0_0_9e51d5431e1d645f54b513a3fcd715a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, жан-ноэль барро, россия, владимир путин
Политика, ФРАНЦИЯ, Жан-Ноэль Барро, РОССИЯ, Владимир Путин
10:56 29.06.2025 (обновлено: 11:02 29.06.2025)
 
"Прекратите пропаганду": во Франции набросились с критикой на главу МИД

Политик Филиппо выступил с резкой критикой главы МИД Барро после его слов о Путине

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© fotolia.com / Tatjana Brila
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко осудил слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о президенте России Владимире Путине.
Политик обвинил Барро в несостоятельности прогнозов о крахе российской экономики.
"Прекратите свою бессмысленную пропаганду и финансирование этой войны и сопровождающую ее процессию коррупционеров!" — написал Филиппо в соцсети Х.
Эта реакция последовала за заявлением французского министра о проблемах российской экономики и необходимости принудить Путина к прекращению огня.
На Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин заявил о необходимости решения, которое не только завершит конфликт на Украине, но и предотвратит его повторение в будущем. Он также предупредил Киев о возможности дальнейшего ухудшения ситуации при отсутствии переговоров.
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
"Ни поражения, ни уступок". В США напомнили о главном козыре России
08:40
 
ПолитикаФРАНЦИЯЖан-Ноэль БарроРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала