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"Прекратите пропаганду": во Франции набросились с критикой на главу МИД
"Прекратите пропаганду": во Франции набросились с критикой на главу МИД - 29.06.2025, ПРАЙМ
"Прекратите пропаганду": во Франции набросились с критикой на главу МИД
Французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко осудил слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о президенте России Владимире Путине. | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T10:56+0300
2025-06-29T10:56+0300
2025-06-29T11:02+0300
политика
франция
жан-ноэль барро
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко осудил слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о президенте России Владимире Путине.Политик обвинил Барро в несостоятельности прогнозов о крахе российской экономики."Прекратите свою бессмысленную пропаганду и финансирование этой войны и сопровождающую ее процессию коррупционеров!" — написал Филиппо в соцсети Х.Эта реакция последовала за заявлением французского министра о проблемах российской экономики и необходимости принудить Путина к прекращению огня.На Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин заявил о необходимости решения, которое не только завершит конфликт на Украине, но и предотвратит его повторение в будущем. Он также предупредил Киев о возможности дальнейшего ухудшения ситуации при отсутствии переговоров.
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франция, жан-ноэль барро, россия, владимир путин
Политика, ФРАНЦИЯ, Жан-Ноэль Барро, РОССИЯ, Владимир Путин
"Прекратите пропаганду": во Франции набросились с критикой на главу МИД
Политик Филиппо выступил с резкой критикой главы МИД Барро после его слов о Путине
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Французский политик и лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко осудил слова главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о президенте России Владимире Путине.
Политик обвинил Барро в несостоятельности прогнозов о крахе российской экономики.
"Прекратите свою бессмысленную пропаганду и финансирование этой войны и сопровождающую ее процессию коррупционеров!" — написал Филиппо в соцсети Х
.
Эта реакция последовала за заявлением французского министра о проблемах российской экономики и необходимости принудить Путина к прекращению огня.
На Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин заявил о необходимости решения, которое не только завершит конфликт на Украине, но и предотвратит его повторение в будущем. Он также предупредил Киев о возможности дальнейшего ухудшения ситуации при отсутствии переговоров.
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