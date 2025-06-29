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В Париже состоялась акция против поставок оружия Украине

В Париже состоялась акция против поставок оружия Украине - 29.06.2025, ПРАЙМ

В Париже состоялась акция против поставок оружия Украине

Манифестация за прекращение конфликта на Украине и против поставок западного оружия Киеву состоялась в центре Парижа, передаёт корреспондент РИА Новости. | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T17:31+0300

2025-06-29T17:31+0300

2025-06-29T17:31+0300

политика

франция

париж

манифестация

украина

поставки оружия украине

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ПАРИЖ, 29 июн - ПРАЙМ. Манифестация за прекращение конфликта на Украине и против поставок западного оружия Киеву состоялась в центре Парижа, передаёт корреспондент РИА Новости. Несколько сотен участников собрались в воскресенье на площади Пале-Рояль напротив Лувра. Несмотря на жару, они прошли маршем через центр города, требуя прекращения поставок Францией оружия Украине. Акция была организована по призыву основателя партии "Патриоты" Флориана Филиппо, который возглавил колонну манифестантов. Участники скандировали: "Нет танкам, нет дронам на Украине!", "Макрон, мы не хотим твоей войны!", "Макрон, мы не будем умирать за Украину!". Они также призвали Францию выйти из НАТО и потребовали отставки президента страны Эммануэля Макрона. На плакатах участников можно было прочитать: "Макрон, мы не будем платить за твою войну", "С Европы хватит!", "Евросоюз убивает, мир = фрекзит", "Украина: какой будет цена - ваш сын, ваш близкий, ваши сбережения?". Некоторые из пришедших на акцию вместе с французским держали в руках и российский флаг. Пересекая Сену, участники зажгли файеры в цветах французского флага. В завершение акции Филиппо символически разорвал флаг НАТО, призывая к миру и "прекращению следования диктату альянса".

https://1prime.ru/20250628/protest-858991088.html

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франция, париж, манифестация, украина, поставки оружия украине