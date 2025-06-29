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Эксперт оценил перспективы поставок газа из России по "Турецкому потоку" - 29.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил перспективы поставок газа из России по "Турецкому потоку"
Эксперт оценил перспективы поставок газа из России по "Турецкому потоку" - 29.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил перспективы поставок газа из России по "Турецкому потоку"
Поставки газа из России по "Турецкому потоку" и его продолжению - "Балканскому потоку" в ближайшие 2,5 года будут стабильными, вряд ли прекратятся даже при... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T11:42+0300
2025-06-29T11:42+0300
энергетика
газ
россия
венгрия
греция
сербия
ес
газопровод "турецкий поток"
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Поставки газа из России по "Турецкому потоку" и его продолжению - "Балканскому потоку" в ближайшие 2,5 года будут стабильными, вряд ли прекратятся даже при введении ЕС эмбарго на российский газ, такое мнение высказал в интервью РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Что касается "Турецкого потока" и его продолжения в виде "Балканского потока", думаю, что там будет достаточно стабильный объем поставок в ближайшие 2,5 года", – отметил эксперт. Помимо традиционных потребителей (Венгрии, Сербии, Греции и других стран), на "Турецкий поток" с 2024 года переключилась Словакия – газ до нее доходит теперь транзитом через Венгрию, уточнил Белогорьев. Но постепенно, по словам эксперта, могут "отпасть" Греция, Болгария и Румыния". Если по итогам 2025 года поставки по турецкому транзиту будут примерно 15–16 миллиардов кубометров, то к 2028 году в базовом сценарии упадут до 12 миллиардов кубометров, уточнил собеседник агентства. "Я не думаю, что они могут полностью прекратиться. Даже если представить, что ЕС введет эмбарго на российский газ, почти наверняка этот газ физически будет продолжать попадать в Турцию", – сказал он. "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.
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венгрия
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газ, россия, венгрия, греция, сербия, ес, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ГРЕЦИЯ, СЕРБИЯ, ЕС, Газопровод "Турецкий поток"
11:42 29.06.2025
 
Эксперт оценил перспективы поставок газа из России по "Турецкому потоку"

Белогорьев: поставки газа из РФ по "Турецкому потоку" будут стабильны в ближайшие 2,5 года

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗапорный кран на газовой станции
Запорный кран на газовой станции - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Поставки газа из России по "Турецкому потоку" и его продолжению - "Балканскому потоку" в ближайшие 2,5 года будут стабильными, вряд ли прекратятся даже при введении ЕС эмбарго на российский газ, такое мнение высказал в интервью РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
"Что касается "Турецкого потока" и его продолжения в виде "Балканского потока", думаю, что там будет достаточно стабильный объем поставок в ближайшие 2,5 года", – отметил эксперт.
Помимо традиционных потребителей (Венгрии, Сербии, Греции и других стран), на "Турецкий поток" с 2024 года переключилась Словакия – газ до нее доходит теперь транзитом через Венгрию, уточнил Белогорьев. Но постепенно, по словам эксперта, могут "отпасть" Греция, Болгария и Румыния".
Если по итогам 2025 года поставки по турецкому транзиту будут примерно 15–16 миллиардов кубометров, то к 2028 году в базовом сценарии упадут до 12 миллиардов кубометров, уточнил собеседник агентства.
"Я не думаю, что они могут полностью прекратиться. Даже если представить, что ЕС введет эмбарго на российский газ, почти наверняка этот газ физически будет продолжать попадать в Турцию", – сказал он.
"Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии.
Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.
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ЭнергетикаГазРОССИЯВЕНГРИЯГРЕЦИЯСЕРБИЯЕСГазопровод "Турецкий поток"
 
 
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