https://1prime.ru/20250629/gaz-858999431.html

Эксперт оценил перспективы поставок газа из России по "Турецкому потоку"

Эксперт оценил перспективы поставок газа из России по "Турецкому потоку" - 29.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективы поставок газа из России по "Турецкому потоку"

Поставки газа из России по "Турецкому потоку" и его продолжению - "Балканскому потоку" в ближайшие 2,5 года будут стабильными, вряд ли прекратятся даже при... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T11:42+0300

2025-06-29T11:42+0300

2025-06-29T11:42+0300

энергетика

газ

россия

венгрия

греция

сербия

ес

газопровод "турецкий поток"

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Поставки газа из России по "Турецкому потоку" и его продолжению - "Балканскому потоку" в ближайшие 2,5 года будут стабильными, вряд ли прекратятся даже при введении ЕС эмбарго на российский газ, такое мнение высказал в интервью РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Что касается "Турецкого потока" и его продолжения в виде "Балканского потока", думаю, что там будет достаточно стабильный объем поставок в ближайшие 2,5 года", – отметил эксперт. Помимо традиционных потребителей (Венгрии, Сербии, Греции и других стран), на "Турецкий поток" с 2024 года переключилась Словакия – газ до нее доходит теперь транзитом через Венгрию, уточнил Белогорьев. Но постепенно, по словам эксперта, могут "отпасть" Греция, Болгария и Румыния". Если по итогам 2025 года поставки по турецкому транзиту будут примерно 15–16 миллиардов кубометров, то к 2028 году в базовом сценарии упадут до 12 миллиардов кубометров, уточнил собеседник агентства. "Я не думаю, что они могут полностью прекратиться. Даже если представить, что ЕС введет эмбарго на российский газ, почти наверняка этот газ физически будет продолжать попадать в Турцию", – сказал он. "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.

https://1prime.ru/20250627/gaz-858966512.html

венгрия

греция

сербия

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газ, россия, венгрия, греция, сербия, ес, газопровод "турецкий поток"