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В ГД внесут проект о снижении стандарта расходов на оплату ЖКХ

В ГД внесут проект о снижении стандарта расходов на оплату ЖКХ - 29.06.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о снижении стандарта расходов на оплату ЖКХ

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается понизить действующий федеральный стандарт максимально... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T01:20+0300

2025-06-29T01:20+0300

2025-06-29T01:20+0300

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается понизить действующий федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи для граждан с 22% до 15%, для пенсионеров и многодетных семей - до 10%, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается внести изменение в статью 159 Жилищного кодекса РФ, дополнив ее новой частью 8.1, согласно которой размер межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания финансовой помощи по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, определяется исходя из федерального стандарта (22%) максимально допустимой доли собственных расходов одиноких пенсионеров и многодетных семей на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 10%, для остальных граждан – в размере 15%", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что субсидия на оплату жилого помещения и ЖКУ является одной из мер соцоддержки граждан, которая предоставляется и финансируется из бюджета субъекта, но регулируется нормами федерального законодательства. В целях определения размера межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, в том числе для оказания финансовой помощи по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, установлен федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ в совокупном доходе семьи в размере 22%. Нилов подчеркивает, что сейчас размер допустимых расходов на ЖКУ устанавливают регионы, которые также могут установить его ниже федерального стандарта, но не выше. Отмечается, что богатые регионы, например Москва, понизила этот показатель до 10%, тогда как в большинстве дотационных регионов он остается на федеральном уровне - 22%. По его словам, это создает неравенство: в бедных регионах люди тратят на коммуналку больше, чем в богатых. По мнению автора инициативы, принятие законопроекта снизит социальную напряженность в обществе, поскольку позволит большему числу малообеспеченных граждан получать финансовую помощь по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, снизит количество неплательщиков жилищно-коммунальных услуг, что положительно скажется на деятельности предприятий ЖКХ.

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