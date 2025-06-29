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В Госдуме назвали самые надежные вложения в России
В Госдуме назвали самые надежные вложения в России - 29.06.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали самые надежные вложения в России
Максимально надежными вложениями в России в настоящее время являются банковские депозиты и ОФЗ, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T04:02+0300
2025-06-29T04:02+0300
2025-06-29T04:02+0300
финансы
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москва
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госдума
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Максимально надежными вложениями в России в настоящее время являются банковские депозиты и ОФЗ, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Выбор между вкладом и инвестициями зависит от целей и склонности к риску. Максимально надежными вложениями являются банковские депозиты и ОФЗ, обеспечивающие высокую доходность при текущих ставка", - сказал он.
Аксаков также отметил, что потенциально более высокую доходность по сравнению с вкладами могут обеспечить акции российских компаний – на данный момент они недооценены из-за санкционных рисков.
"При этом и акции, и облигации можно приобретать на ИИС-3, получая преференции в виде вычетов и освобождения доходов от налогов. Но нужно помнить, что риски потерь при вложении в акции могут быть существенно выше по сравнению с ОФЗ", - подчеркнул он.
Также депутат указал, что Госдума планирует повысить привлекательность долгосрочных инструментов и внести законопроект об освобождении от НДФЛ процентов по депозитам сроком от трех лет.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 2 июля.
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финансы, банки, россия, москва, анатолий аксаков, госдума
Финансы, Банки, РОССИЯ, МОСКВА, Анатолий Аксаков, Госдума
В Госдуме назвали самые надежные вложения в России
Депутат Аксаков назвал банковские депозиты и ОФЗ надежными вложениями в России
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Максимально надежными вложениями в России в настоящее время являются банковские депозиты и ОФЗ, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Выбор между вкладом и инвестициями зависит от целей и склонности к риску. Максимально надежными вложениями являются банковские депозиты и ОФЗ, обеспечивающие высокую доходность при текущих ставка", - сказал он.
Аксаков также отметил, что потенциально более высокую доходность по сравнению с вкладами могут обеспечить акции российских компаний – на данный момент они недооценены из-за санкционных рисков.
"При этом и акции, и облигации можно приобретать на ИИС-3, получая преференции в виде вычетов и освобождения доходов от налогов. Но нужно помнить, что риски потерь при вложении в акции могут быть существенно выше по сравнению с ОФЗ", - подчеркнул он.
Также депутат указал, что Госдума планирует повысить привлекательность долгосрочных инструментов и внести законопроект об освобождении от НДФЛ процентов по депозитам сроком от трех лет.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 2 июля.