https://1prime.ru/20250629/grossi-859005339.html

Гросси сделал запоздалое заявление о ядерной программе Ирана

Гросси сделал запоздалое заявление о ядерной программе Ирана - 29.06.2025, ПРАЙМ

Гросси сделал запоздалое заявление о ядерной программе Ирана

Вопрос ядерной программы Ирана не может быть решен военным путем, убежден генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T18:35+0300

2025-06-29T18:35+0300

2025-06-29T18:36+0300

политика

рафаэль гросси

магатэ

иран

ядерная программа

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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Вопрос ядерной программы Ирана не может быть решен военным путем, убежден генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Мы это не решим окончательно военным путем", - заявил он в интервью телеканалу CBS News. Гросси добавил, что исламская республика является "очень развитым государством" с точки зрения ядерных технологий и сохранила промышленный потенциал в этой области, вопреки ударам Израиля и США. "Но прежде всего, у них не было ядерного оружия. Хорошо? Это должно быть сказано. МАГАТЭ не судит о намерениях", - подчеркнул глава международной организации. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250628/iran-858992189.html

иран

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рафаэль гросси, магатэ, иран, ядерная программа