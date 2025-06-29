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В метро Тегерана задержали агента "Моссада" - 29.06.2025, ПРАЙМ
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В метро Тегерана задержали агента "Моссада"
В метро Тегерана задержали агента "Моссада" - 29.06.2025, ПРАЙМ
В метро Тегерана задержали агента "Моссада"
Лицо, обвиняемое в шпионаже на израильскую внешнюю разведку "Моссад" и занимавшееся сборкой беспилотных летательных аппаратов, задержали на одной из станций... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T15:10+0300
2025-06-29T15:10+0300
иран
тегеран
"моссад"
задержание
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ТЕГЕРАН, 29 июн - ПРАЙМ. Лицо, обвиняемое в шпионаже на израильскую внешнюю разведку "Моссад" и занимавшееся сборкой беспилотных летательных аппаратов, задержали на одной из станций метро иранской столицы, заявил официальный представитель сил правопорядка Ирана Саид Монтазер оль-Махди. "На станции (тегеранского - ред.) метро "Имам Хомейни" задержан агент "Моссада", занимавшийся сборкой дронов на западе провинции Тегеран и отправлявший (Израилю - ред.) сообщения о работе ПВО страны", - приводит слова официального представителя иранская телерадиокомпания IRIB. Представитель сил правопорядка исламской республики также отметил, что задержанный занимался отправкой точного местоположения стратегически важных объектов. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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иран
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иран, тегеран, "моссад", задержание
ИРАН, Тегеран, "Моссад", задержание
15:10 29.06.2025
 
В метро Тегерана задержали агента "Моссада"

Полиция Ирана: на станции метро в Тегеране задержали агента "Моссада"

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 29 июн - ПРАЙМ. Лицо, обвиняемое в шпионаже на израильскую внешнюю разведку "Моссад" и занимавшееся сборкой беспилотных летательных аппаратов, задержали на одной из станций метро иранской столицы, заявил официальный представитель сил правопорядка Ирана Саид Монтазер оль-Махди.
"На станции (тегеранского - ред.) метро "Имам Хомейни" задержан агент "Моссада", занимавшийся сборкой дронов на западе провинции Тегеран и отправлявший (Израилю - ред.) сообщения о работе ПВО страны", - приводит слова официального представителя иранская телерадиокомпания IRIB.
Представитель сил правопорядка исламской республики также отметил, что задержанный занимался отправкой точного местоположения стратегически важных объектов.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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ИРАНТегеран"Моссад"задержание
 
 
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