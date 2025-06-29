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Постпред Ирана назвал условия возобновления сотрудничества с МАГАТЭ

Постпред Ирана назвал условия возобновления сотрудничества с МАГАТЭ - 29.06.2025, ПРАЙМ

Постпред Ирана назвал условия возобновления сотрудничества с МАГАТЭ

Иран может возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), когда оно начнет выполнять свои обязательства, заявил постпред... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T21:02+0300

2025-06-29T21:02+0300

2025-06-29T21:02+0300

политика

иран

магатэ

сотрудничество

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Иран может возобновить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), когда оно начнет выполнять свои обязательства, заявил постпред страны при ООН Амир Саид Иравани. В четверг спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что власти Ирана обнародовали закон о приостановке сотрудничества исламской республики с МАГАТЭ. Он назвал агентство "защитником и слугой" Израиля и заявил, что продолжать сотрудничество с МАГАТЭ невозможно, пока не будет обеспечена безопасность иранских ядерных объектов. "Наше сотрудничество с МАГАТЭ было приостановлено, потому что агентство не выполнило (свои обязательства - ред.)... Пока это условие не будет выполнено, наше сотрудничество с МАГАТЭ будет приостановлено. Но как только это будет сделано... мы можем возобновить нашу совместную работу", - сказал Иравани в интервью американскому телеканалу CBS. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250623/magate--858801275.html

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иран, магатэ, сотрудничество