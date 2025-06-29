https://1prime.ru/20250629/iran-859006871.html

СМИ "подслушали" приватный звонок чиновников Ирана об ущербе от атак США

СМИ "подслушали" приватный звонок чиновников Ирана об ущербе от атак США - 29.06.2025, ПРАЙМ

СМИ "подслушали" приватный звонок чиновников Ирана об ущербе от атак США

Американская газета Washington Post со ссылкой на источники утверждает, что США перехватили звонок иранских чиновников, где те говорят о меньшем, чем ожидалось, | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T21:57+0300

2025-06-29T21:57+0300

2025-06-29T21:57+0300

иран

атака

сша

ущерб

мнение

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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Американская газета Washington Post со ссылкой на источники утверждает, что США перехватили звонок иранских чиновников, где те говорят о меньшем, чем ожидалось, ущербе ядерным объектам страны в результате ударов Вашингтона. "Соединенные Штаты получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, которые обсуждали военные удары по иранской ядерной программе в этом месяце, отмечая, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали", - указано в публикации. Издание сообщает, что его собеседниками были четверо человек, якобы знакомых с засекреченной разведывательной информацией, циркулирующей в правительстве США. Газета также отмечает, что разговор иранских чиновников предполагался "приватным", на нем представители Тегерана обменивались мнениями, почему удары по приказу американского президента Дональда Трампа оказались не столь "разрушительными и обширными", как они ждали. При этом, как утверждает газета, директор ЦРУ Джон Рэтклифф на закрытом брифинге с американскими законодателями заявил о том, что по оценкам американской разведки "большая часть" обогащенного Ираном урана "вероятно погребена" на объектах в Исфахане и Фордо. Американские СМИ, включая CNN, во вторник сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проводится расследование утечки опубликованной в СМИ информации. Трамп призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран "как собаку" за распространение "фейковых новостей", а пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что лицо, ответственное за утечку секретных данных об ударе США по Ирану, должно понести наказание. Она раскритиковала телеканал CNN и газету New York Times за попытку дискредитировать президента и американские вооруженные силы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250628/izrail-858989789.html

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иран, атака, сша, ущерб, мнение