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Трамп вспомнил о 51-м штате США
Трамп вспомнил о 51-м штате США - 29.06.2025, ПРАЙМ
Трамп вспомнил о 51-м штате США
Американский президент Дональд Трамп в воскресенье признался, что по-прежнему считает необходимым сделать Канаду 51-м штатом в составе США, поскольку Оттава... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T18:17+0300
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политика
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп в воскресенье признался, что по-прежнему считает необходимым сделать Канаду 51-м штатом в составе США, поскольку Оттава полностью зависит от Вашингтона. "Я люблю Канаду. Честно говоря, Канада должна быть 51-м штатом. Действительно должна, потому что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов. Мы не зависим от Канады", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
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дональд трамп, сша
Политика, Дональд Трамп, США
Трамп вспомнил о 51-м штате США
Трамп: Канада должна стать 51-м штатом США, поскольку полностью от них зависит
ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп в воскресенье признался, что по-прежнему считает необходимым сделать Канаду 51-м штатом в составе США, поскольку Оттава полностью зависит от Вашингтона.
"Я люблю Канаду. Честно говоря, Канада должна быть 51-м штатом. Действительно должна, потому что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов. Мы не зависим от Канады", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
В Канаде отреагировал на заявление Трампа о разрыве торговых переговоров