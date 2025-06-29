https://1prime.ru/20250629/kanada-859005095.html

Трамп вспомнил о 51-м штате США

Трамп вспомнил о 51-м штате США - 29.06.2025, ПРАЙМ

Трамп вспомнил о 51-м штате США

Американский президент Дональд Трамп в воскресенье признался, что по-прежнему считает необходимым сделать Канаду 51-м штатом в составе США, поскольку Оттава... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T18:17+0300

2025-06-29T18:17+0300

2025-06-29T18:17+0300

политика

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп в воскресенье признался, что по-прежнему считает необходимым сделать Канаду 51-м штатом в составе США, поскольку Оттава полностью зависит от Вашингтона. "Я люблю Канаду. Честно говоря, Канада должна быть 51-м штатом. Действительно должна, потому что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов. Мы не зависим от Канады", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

https://1prime.ru/20250627/kanada-858981234.html

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дональд трамп, сша