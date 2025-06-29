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Трамп вспомнил о 51-м штате США - 29.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп вспомнил о 51-м штате США
Трамп вспомнил о 51-м штате США - 29.06.2025, ПРАЙМ
Трамп вспомнил о 51-м штате США
Американский президент Дональд Трамп в воскресенье признался, что по-прежнему считает необходимым сделать Канаду 51-м штатом в составе США, поскольку Оттава... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T18:17+0300
2025-06-29T18:17+0300
политика
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп в воскресенье признался, что по-прежнему считает необходимым сделать Канаду 51-м штатом в составе США, поскольку Оттава полностью зависит от Вашингтона. "Я люблю Канаду. Честно говоря, Канада должна быть 51-м штатом. Действительно должна, потому что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов. Мы не зависим от Канады", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
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дональд трамп, сша
Политика, Дональд Трамп, США
18:17 29.06.2025
 
Трамп вспомнил о 51-м штате США

Трамп: Канада должна стать 51-м штатом США, поскольку полностью от них зависит

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп в воскресенье признался, что по-прежнему считает необходимым сделать Канаду 51-м штатом в составе США, поскольку Оттава полностью зависит от Вашингтона.
"Я люблю Канаду. Честно говоря, Канада должна быть 51-м штатом. Действительно должна, потому что Канада полностью зависит от Соединенных Штатов. Мы не зависим от Канады", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Флаг Канады, Оттава
В Канаде отреагировал на заявление Трампа о разрыве торговых переговоров
27 июня, 22:59
 
ПолитикаДональд ТрампСША
 
 
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