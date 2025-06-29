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Более 100 тонн клубники купили на московских ярмарках выходного дня - 29.06.2025, ПРАЙМ
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Более 100 тонн клубники купили на московских ярмарках выходного дня
Более 100 тонн клубники купили на московских ярмарках выходного дня - 29.06.2025, ПРАЙМ
Более 100 тонн клубники купили на московских ярмарках выходного дня
Более 100 тонн клубники купили на московских ярмарках выходного дня с конца мая, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T10:03+0300
2025-06-29T10:03+0300
россия
бизнес
клубника
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Более 100 тонн клубники купили на московских ярмарках выходного дня с конца мая, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "С конца мая на московских ярмарках выходного дня было продано более 100 тонн клубники. Первая отечественная ягода нового урожая поступила на прилавки столичных рынков традиционно из Крыма, Краснодарского края и других южных регионов. Сейчас к южной продукции добавилась клубника из Центрального федерального округа: Тамбовской, Липецкой, Тульской, Воронежской областей и других регионов. Благодаря широкой географии поставок свежая фермерская ягода доступна для покупателей все лето", - говорится в сообщении. Отмечается, что в начале сезона предлагались такие раннеспелые сорта клубники, как "альба", "клери", "королева елизавета", а сейчас на прилавках появились среднеспелые сорта, например "ананасную" и "алису". "Ранее Мэр Москвы сообщил, что с начала года ярмарки выходного дня посетили уже два миллиона человек", - подчеркивается на сайте. Уточняется, что на ярмарках столицы представлены продукты из более чем 40 регионов России, при этом каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров, а сотрудники государственной ветеринарной службы Москвы осуществляют контроль продукции перед её выставлением на продажу. Торговые павильоны, оснащённые необходимым оборудованием для торговли и хранения, расположены рядом со станциями метро и в других людных районах города.
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россия, бизнес, клубника
РОССИЯ, Бизнес, клубника
10:03 29.06.2025
 
Более 100 тонн клубники купили на московских ярмарках выходного дня

С конца мая на ярмарках выходного дня было продано более 100 тонн клубники

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКонтейнеры с клубникой
Контейнеры с клубникой - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Более 100 тонн клубники купили на московских ярмарках выходного дня с конца мая, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С конца мая на московских ярмарках выходного дня было продано более 100 тонн клубники. Первая отечественная ягода нового урожая поступила на прилавки столичных рынков традиционно из Крыма, Краснодарского края и других южных регионов. Сейчас к южной продукции добавилась клубника из Центрального федерального округа: Тамбовской, Липецкой, Тульской, Воронежской областей и других регионов. Благодаря широкой географии поставок свежая фермерская ягода доступна для покупателей все лето", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в начале сезона предлагались такие раннеспелые сорта клубники, как "альба", "клери", "королева елизавета", а сейчас на прилавках появились среднеспелые сорта, например "ананасную" и "алису".
"Ранее Мэр Москвы сообщил, что с начала года ярмарки выходного дня посетили уже два миллиона человек", - подчеркивается на сайте.
Уточняется, что на ярмарках столицы представлены продукты из более чем 40 регионов России, при этом каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров, а сотрудники государственной ветеринарной службы Москвы осуществляют контроль продукции перед её выставлением на продажу. Торговые павильоны, оснащённые необходимым оборудованием для торговли и хранения, расположены рядом со станциями метро и в других людных районах города.
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