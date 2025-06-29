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В Кремле прошел концерт в рамках Всероссийского выпускного бала
В Кремле прошел концерт в рамках Всероссийского выпускного бала - 29.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле прошел концерт в рамках Всероссийского выпускного бала
Праздничный концерт в рамках Всероссийского выпускного бала прошёл в Кремлевском Дворце в субботу, передает корреспондент РИА Новости. | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T00:20+0300
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Праздничный концерт в рамках Всероссийского выпускного бала прошёл в Кремлевском Дворце в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Ведущими вечера выступили Ваня Корнеев и Катя Адушкина.
Открыл концерт заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) своим хитом "Я - русский". Также он исполнил новую песню "Прямо по сердцу", с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в сентябре, и композицию "Первая любовь".
На сцену вышли группа Nemiga, Jalagonia, Kamazz, Veigel, Юля Гаврилина, Solidnaya, Almary, Rubi, Vudoo, Леша Свик, Сергей Арутюнов, Стас Пьеха, группа Serebro и другие.
Особенно горячо выпускники встретили певицу Катю Лель, которая исполнила свои хиты "Мой мармеладный" и "Муси-пуси". Ребята танцевали и пели строчки из любимых песен.
Завершился концерт выступлением Татьяны Куртуковой. Артистка подарила выпускникам свои песни "Одного" и "Матушка".
Выпускной бал в Кремле проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2002 года. Ежегодно в мероприятии принимают участие шесть тысяч выпускников. За 20 лет его посетили более 100 тысяч человек из двух тысяч школ всех регионов России. В этом году на всероссийский выпускной бал приедут ребята из 190 школ страны.
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бизнес, общество , рф, владимир путин
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В Кремле прошел концерт в рамках Всероссийского выпускного бала
В Кремлевском Дворце прошел праздничный концерт в рамках Всероссийского выпускного бала
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Праздничный концерт в рамках Всероссийского выпускного бала прошёл в Кремлевском Дворце в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Ведущими вечера выступили Ваня Корнеев и Катя Адушкина.
Открыл концерт заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) своим хитом "Я - русский". Также он исполнил новую песню "Прямо по сердцу", с которой он представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в сентябре, и композицию "Первая любовь".
На сцену вышли группа Nemiga, Jalagonia, Kamazz, Veigel, Юля Гаврилина, Solidnaya, Almary, Rubi, Vudoo, Леша Свик, Сергей Арутюнов, Стас Пьеха, группа Serebro и другие.
Особенно горячо выпускники встретили певицу Катю Лель, которая исполнила свои хиты "Мой мармеладный" и "Муси-пуси". Ребята танцевали и пели строчки из любимых песен.
Завершился концерт выступлением Татьяны Куртуковой. Артистка подарила выпускникам свои песни "Одного" и "Матушка".
Выпускной бал в Кремле проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2002 года. Ежегодно в мероприятии принимают участие шесть тысяч выпускников. За 20 лет его посетили более 100 тысяч человек из двух тысяч школ всех регионов России. В этом году на всероссийский выпускной бал приедут ребята из 190 школ страны.