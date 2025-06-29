https://1prime.ru/20250629/krokus-859002282.html

Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина

Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина - 29.06.2025, ПРАЙМ

Исполнители теракта в "Крокусе" признались, что его организовала Украина

Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в ходе допросов признались, что его организатором является Украина, а их самих фактически обманули,... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T15:17+0300

2025-06-29T15:17+0300

2025-06-29T15:20+0300

россия

украина

теракт

крокус сити холл

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в ходе допросов признались, что его организатором является Украина, а их самих фактически обманули, говорится в показаниях обвиняемых, изложение которых имеется в распоряжении РИА Новости. "Честно говоря, когда я слышал данные разговоры между Фаридуни и Мирзоевым, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками. Члены экстремистского движения "Хорасан" были лишь организаторами наших действий по заказу государственной структуры Украины, что подтвердил в итоге сам "Сайфулло", - заявил в ходе допроса один из обвиняемых. Фигурант дела Муродали Рачабализода прямо указал, что заказчиками теракта являются Украина и террористическая группировка "Хорасан". Согласно показаниям Рачабализоды, Украина обещала исполнителям по одному миллиону рублей после того, как они прибудут в Киев."Сайфулло прислал Фаридуни голосовое сообщение в Telegram, в котором призвал помогать Украине, поскольку Украина воюет с Россией, которая является врагом для мусульман. Я тоже слышал это голосовое сообщение. Мы обсуждали это потом с Фаридуни, так как понимали, что изначально "Сайфулло" нас обманывал, говоря, что данный теракт мы совершим исключительно в интересах веры, в интересах мусульман. Когда мы поняли, что являемся исполнителями заказа Украины, то решили не отказываться от совершения теракта, так как "Сайфулло" предложил нам много денег… Именно поэтому я и указываю на Украину как на заказчика совершенного нами теракта", - рассказал он. Далерджон Мирзоев в ходе своего допроса в свою очередь также подтвердил, что он и другие исполнители хотели скрыться на территории Украины, где ему "лично пообещали автомобиль и хорошо заплатить". Аналогичные показания дал и Мухаммадсобир Файзов, отмечается в сообщении.Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы 95 семей потерпевших, в свою очередь отметил, что непосредственные исполнители называют Украину организатором теракта, а заказчиками другие недружественные страны, и, как говорится в показаниях, "эти страны финансируют терроризм, чтобы нанести ущерб России".

https://1prime.ru/20250519/sud-857710807.html

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россия, украина, теракт, крокус сити холл