https://1prime.ru/20250629/kukuruza-858998635.html

Ученые из Казани разработали новый способ выращивания кукурузы в засуху

Ученые из Казани разработали новый способ выращивания кукурузы в засуху - 29.06.2025, ПРАЙМ

Ученые из Казани разработали новый способ выращивания кукурузы в засуху

Ученые из Казанского государственного аграрного университета (ГАУ) разработали метод некорневой подкормки растений жидкими удобрениями в критический период... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T10:31+0300

2025-06-29T10:31+0300

2025-06-29T10:31+0300

казань

сельское хозяйство

кукуруза

ученые

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Ученые из Казанского государственного аграрного университета (ГАУ) разработали метод некорневой подкормки растений жидкими удобрениями в критический период развития, благодаря его использованию в засушливые годы урожайность кукурузы увеличивается на 17-19%, а содержание крахмала - на 8-10%, рассказали РИА Новости в пресс-службе университета. "Способ заключается в некорневой подкормке растений жидкими органоминеральными удобрениями в критический период развития - фазу шести настоящих листьев. Особенно эффективной оказалась баковая смесь препаратов на основе азота и цинка, которая работает как "скорая помощь" для растений в стрессовых условиях. В засушливые годы такая обработка увеличивает урожайность кукурузы на 17-19%, а содержание крахмала - на 8-10%", - говорится в сообщении университета. Там также отметили, что метод решает проблему резкого снижения продуктивности культуры из-за недостатка влаги, когда корневая система не может обеспечить растения необходимыми питательными веществами. "Некорневой способ внесения удобрений позволяет быстрее доставить и включить в метаболизм растения элементы минерального питания. Особенно это важно в засушливые периоды, когда поступление питательных веществ через корневую систему ограничено из-за почвенной засухи", - объяснил один из разработчиков способа, профессор Радик Сафин, слова которого приводит пресс-служба университета. Как отмечают исследователи, технология будет экономически выгодна аграриям, так как прибавка урожая культуры в одну тонну с гектара позволяет многократно окупить денежные вложения в препараты при их небольшой стоимости. "В среднем за три года прибавка урожая составила 10,7 центнера с гектара - это 13,8% к контролю", - добавили в университете.

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казань, сельское хозяйство, кукуруза, ученые