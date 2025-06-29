https://1prime.ru/20250629/lavrov-859002976.html
"Окончательно утратили здравый смысл". Лавров оценил статью Мерца и Макрона
"Окончательно утратили здравый смысл". Лавров оценил статью Мерца и Макрона - 29.06.2025, ПРАЙМ
"Окончательно утратили здравый смысл". Лавров оценил статью Мерца и Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц окончательно утратили здравый смысл и пытаются вернуться к тем временам, когда их страны... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T16:17+0300
2025-06-29T16:17+0300
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политика
сергей лавров
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ЧОЛПОН-АТА, 29 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц окончательно утратили здравый смысл и пытаются вернуться к тем временам, когда их страны хотели завоевать всю Европу, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он обратил внимание на недавнюю совместную статью Макрона и Мерца, где они называют Россию "главной угрозой" и заявляют о необходимости Европы "вооружиться". Также глава министр привел цитаты из статьи о том, что Россия "ведет империалистические войны: в 2008 году вторглась в Грузию, в 2014 году - в Крым и Донбасс, в 2022 году - на территорию всей Украины, цель Путина - подорвать европейскую безопасность". "Я думаю, что одних этих цитат для человека, который мало-мальски понимает, что происходит в Европе, и следит за событиями, достаточно понять, что эти деятели окончательно утратили здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз", - сказал Лавров на пресс-конференции в воскресенье. Печально, что Франция и Германия возвращаются к тем инстинктам, подчеркнул министр. Министр иностранных дел России 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с киргизскими президентом Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
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сергей лавров, фридрих мерц, эммануэль макрон, россия, германия, франция, европа
Политика, Сергей Лавров, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА
"Окончательно утратили здравый смысл". Лавров оценил статью Мерца и Макрона
Лавров: Макрон и Мерц окончательно утратили здравый смысл
ЧОЛПОН-АТА, 29 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц окончательно утратили здравый смысл и пытаются вернуться к тем временам, когда их страны хотели завоевать всю Европу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он обратил внимание на недавнюю совместную статью Макрона и Мерца, где они называют Россию "главной угрозой" и заявляют о необходимости Европы "вооружиться". Также глава министр привел цитаты из статьи о том, что Россия "ведет империалистические войны: в 2008 году вторглась в Грузию, в 2014 году - в Крым и Донбасс, в 2022 году - на территорию всей Украины, цель Путина - подорвать европейскую безопасность".
"Я думаю, что одних этих цитат для человека, который мало-мальски понимает, что происходит в Европе, и следит за событиями, достаточно понять, что эти деятели окончательно утратили здравый смысл и пытаются откровенно вернуться к тем временам, когда Франция и Германия хотели завоевать Европу, прежде всего Российскую империю и Советский Союз", - сказал Лавров на пресс-конференции в воскресенье.
Печально, что Франция и Германия возвращаются к тем инстинктам, подчеркнул министр.
Министр иностранных дел России 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с киргизскими президентом Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
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