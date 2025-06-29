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"Как можно?" Ле Пен обрушилась с критикой на Макрона из-за слов о Путине - 29.06.2025, ПРАЙМ
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"Как можно?" Ле Пен обрушилась с критикой на Макрона из-за слов о Путине
"Как можно?" Ле Пен обрушилась с критикой на Макрона из-за слов о Путине - 29.06.2025, ПРАЙМ
"Как можно?" Ле Пен обрушилась с критикой на Макрона из-за слов о Путине
В интервью изданию Valeurs actuelles Марин Ле Пен, лидер французской партии "Национальное объединение", подвергла резкой критике заявление президента Франции... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T16:09+0300
2025-06-29T16:13+0300
политика
франция
марин ле пен
эммануэль макрон
россия
владимир путин
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израиль
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. В интервью изданию Valeurs actuelles Марин Ле Пен, лидер французской партии "Национальное объединение", подвергла резкой критике заявление президента Франции Эммануэля Макрона о неприемлемости России во главе с президентом Владимиром Путиным в качестве посредника в ирано-израильском конфликте."Как можно заявлять, как это сделал Эммануэль Макрон, что российский президент не может быть посредником в потенциальном урегулировании ситуации? В Израиле проживает миллион россиян, Биньямин Нетаньяху поддерживает хорошие отношения с Россией, а сама Россия остается одной из последних великих держав, поддерживающих устойчивые отношения с Ираном", — заявила Ле Пен.13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, обвиняя его в тайной разработке ядерного оружия. Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам и авиабазам, атаке также подверглись генералитет и видные физики-ядерщики.Последовавшие взаимные удары, в которые также вмешались США, завершились, по словам президента США Дональда Трампа, соглашением о перемирии между Израилем и Ираном после ракетного удара Тегерана по американской базе в Катаре. Трамп выразил надежду на достижение мира на Ближнем Востоке после этого инцидента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
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франция, марин ле пен, эммануэль макрон, россия, владимир путин, иран, израиль
Политика, ФРАНЦИЯ, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, РОССИЯ, Владимир Путин, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
16:09 29.06.2025 (обновлено: 16:13 29.06.2025)
 

"Как можно?" Ле Пен обрушилась с критикой на Макрона из-за слов о Путине

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк*Французский политик Мари Ле Пен
*Французский политик Мари Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. В интервью изданию Valeurs actuelles Марин Ле Пен, лидер французской партии "Национальное объединение", подвергла резкой критике заявление президента Франции Эммануэля Макрона о неприемлемости России во главе с президентом Владимиром Путиным в качестве посредника в ирано-израильском конфликте.
"Как можно заявлять, как это сделал Эммануэль Макрон, что российский президент не может быть посредником в потенциальном урегулировании ситуации? В Израиле проживает миллион россиян, Биньямин Нетаньяху поддерживает хорошие отношения с Россией, а сама Россия остается одной из последних великих держав, поддерживающих устойчивые отношения с Ираном", — заявила Ле Пен.
13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, обвиняя его в тайной разработке ядерного оружия. Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам и авиабазам, атаке также подверглись генералитет и видные физики-ядерщики.
Последовавшие взаимные удары, в которые также вмешались США, завершились, по словам президента США Дональда Трампа, соглашением о перемирии между Израилем и Ираном после ракетного удара Тегерана по американской базе в Катаре. Трамп выразил надежду на достижение мира на Ближнем Востоке после этого инцидента.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
"Прекратите пропаганду": во Франции набросились с критикой на главу МИД
10:56
 
ПолитикаФРАНЦИЯМарин Ле ПенЭммануэль МакронРОССИЯВладимир ПутинИРАНИЗРАИЛЬ
 
 
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