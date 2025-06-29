https://1prime.ru/20250629/le-pen-859002828.html

"Как можно?" Ле Пен обрушилась с критикой на Макрона из-за слов о Путине

"Как можно?" Ле Пен обрушилась с критикой на Макрона из-за слов о Путине - 29.06.2025, ПРАЙМ

"Как можно?" Ле Пен обрушилась с критикой на Макрона из-за слов о Путине

В интервью изданию Valeurs actuelles Марин Ле Пен, лидер французской партии "Национальное объединение", подвергла резкой критике заявление президента Франции... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T16:09+0300

2025-06-29T16:09+0300

2025-06-29T16:13+0300

политика

франция

марин ле пен

эммануэль макрон

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владимир путин

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израиль

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. В интервью изданию Valeurs actuelles Марин Ле Пен, лидер французской партии "Национальное объединение", подвергла резкой критике заявление президента Франции Эммануэля Макрона о неприемлемости России во главе с президентом Владимиром Путиным в качестве посредника в ирано-израильском конфликте."Как можно заявлять, как это сделал Эммануэль Макрон, что российский президент не может быть посредником в потенциальном урегулировании ситуации? В Израиле проживает миллион россиян, Биньямин Нетаньяху поддерживает хорошие отношения с Россией, а сама Россия остается одной из последних великих держав, поддерживающих устойчивые отношения с Ираном", — заявила Ле Пен.13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, обвиняя его в тайной разработке ядерного оружия. Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам и авиабазам, атаке также подверглись генералитет и видные физики-ядерщики.Последовавшие взаимные удары, в которые также вмешались США, завершились, по словам президента США Дональда Трампа, соглашением о перемирии между Израилем и Ираном после ракетного удара Тегерана по американской базе в Катаре. Трамп выразил надежду на достижение мира на Ближнем Востоке после этого инцидента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.

https://1prime.ru/20250629/frantsiya-858998894.html

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франция, марин ле пен, эммануэль макрон, россия, владимир путин, иран, израиль