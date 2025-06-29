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"Как можно?" Ле Пен обрушилась с критикой на Макрона из-за слов о Путине
"Как можно?" Ле Пен обрушилась с критикой на Макрона из-за слов о Путине - 29.06.2025, ПРАЙМ
"Как можно?" Ле Пен обрушилась с критикой на Макрона из-за слов о Путине
В интервью изданию Valeurs actuelles Марин Ле Пен, лидер французской партии "Национальное объединение", подвергла резкой критике заявление президента Франции... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T16:09+0300
2025-06-29T16:09+0300
2025-06-29T16:13+0300
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. В интервью изданию Valeurs actuelles Марин Ле Пен, лидер французской партии "Национальное объединение", подвергла резкой критике заявление президента Франции Эммануэля Макрона о неприемлемости России во главе с президентом Владимиром Путиным в качестве посредника в ирано-израильском конфликте."Как можно заявлять, как это сделал Эммануэль Макрон, что российский президент не может быть посредником в потенциальном урегулировании ситуации? В Израиле проживает миллион россиян, Биньямин Нетаньяху поддерживает хорошие отношения с Россией, а сама Россия остается одной из последних великих держав, поддерживающих устойчивые отношения с Ираном", — заявила Ле Пен.13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, обвиняя его в тайной разработке ядерного оружия. Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам и авиабазам, атаке также подверглись генералитет и видные физики-ядерщики.Последовавшие взаимные удары, в которые также вмешались США, завершились, по словам президента США Дональда Трампа, соглашением о перемирии между Израилем и Ираном после ракетного удара Тегерана по американской базе в Катаре. Трамп выразил надежду на достижение мира на Ближнем Востоке после этого инцидента.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.
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Политика, ФРАНЦИЯ, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, РОССИЯ, Владимир Путин, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ.
В интервью изданию Valeurs actuelles
Марин Ле Пен, лидер французской партии "Национальное объединение", подвергла резкой критике заявление президента Франции Эммануэля Макрона о неприемлемости России во главе с президентом Владимиром Путиным в качестве посредника в ирано-израильском конфликте.
"Как можно заявлять, как это сделал Эммануэль Макрон, что российский президент не может быть посредником в потенциальном урегулировании ситуации? В Израиле проживает миллион россиян, Биньямин Нетаньяху поддерживает хорошие отношения с Россией, а сама Россия остается одной из последних великих держав, поддерживающих устойчивые отношения с Ираном", — заявила Ле Пен.
13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, обвиняя его в тайной разработке ядерного оружия. Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам и авиабазам, атаке также подверглись генералитет и видные физики-ядерщики.
Последовавшие взаимные удары, в которые также вмешались США, завершились, по словам президента США Дональда Трампа, соглашением о перемирии между Израилем и Ираном после ракетного удара Тегерана по американской базе в Катаре. Трамп выразил надежду на достижение мира на Ближнем Востоке после этого инцидента.
Полный текст статьи читайте
на сайте ИноСМИ.
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