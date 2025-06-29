https://1prime.ru/20250629/listovki-858999643.html

В Курской области нашли украинские листовки в виде пятитысячных купюр

В Курской области нашли украинские листовки в виде пятитысячных купюр - 29.06.2025, ПРАЙМ

В Курской области нашли украинские листовки в виде пятитысячных купюр

Украинские агитационные листовки в виде пятитысячных купюр, созданные с целью мошенничества, обнаружены в Суджанском районе Курской области, передаёт... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T11:53+0300

2025-06-29T11:53+0300

2025-06-29T11:53+0300

россия

владимир путин

всу

купюры

мошеннические схемы

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КУРСК, 29 июн – ПРАЙМ. Украинские агитационные листовки в виде пятитысячных купюр, созданные с целью мошенничества, обнаружены в Суджанском районе Курской области, передаёт корреспондент РИА Новости. На листовке, оформленной как пятитысячная купюра, размещены украинские лозунги и QR-код. В силовых структурах РИА Новости сообщили, что с помощью QR-кода украинские спецслужбы рассчитывают получить доступ к чужим устройствам. "Противник рассчитывает, что человека привлечёт вид денег. Переходить по QR-коду не стоит, с помощью него украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на телефоне", - сказал собеседник агентства. Схема использования QR-кодов на поддельных документах часто используется мошенниками, чтобы взламывать смартфоны. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://1prime.ru/20250629/ukraina-858998511.html

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россия, владимир путин, всу, купюры, мошеннические схемы