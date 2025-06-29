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В Курской области нашли украинские листовки в виде пятитысячных купюр
В Курской области нашли украинские листовки в виде пятитысячных купюр - 29.06.2025, ПРАЙМ
В Курской области нашли украинские листовки в виде пятитысячных купюр
Украинские агитационные листовки в виде пятитысячных купюр, созданные с целью мошенничества, обнаружены в Суджанском районе Курской области, передаёт... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T11:53+0300
2025-06-29T11:53+0300
2025-06-29T11:53+0300
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всу
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КУРСК, 29 июн – ПРАЙМ. Украинские агитационные листовки в виде пятитысячных купюр, созданные с целью мошенничества, обнаружены в Суджанском районе Курской области, передаёт корреспондент РИА Новости. На листовке, оформленной как пятитысячная купюра, размещены украинские лозунги и QR-код. В силовых структурах РИА Новости сообщили, что с помощью QR-кода украинские спецслужбы рассчитывают получить доступ к чужим устройствам. "Противник рассчитывает, что человека привлечёт вид денег. Переходить по QR-коду не стоит, с помощью него украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на телефоне", - сказал собеседник агентства. Схема использования QR-кодов на поддельных документах часто используется мошенниками, чтобы взламывать смартфоны. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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россия, владимир путин, всу, купюры, мошеннические схемы
РОССИЯ, Владимир Путин, ВСУ, купюры, мошеннические схемы
В Курской области нашли украинские листовки в виде пятитысячных купюр
В Курской области обнаружили агитационные листовки Украины в виде пятитысячных купюр
КУРСК, 29 июн – ПРАЙМ. Украинские агитационные листовки в виде пятитысячных купюр, созданные с целью мошенничества, обнаружены в Суджанском районе Курской области, передаёт корреспондент РИА Новости.
На листовке, оформленной как пятитысячная купюра, размещены украинские лозунги и QR-код.
В силовых структурах РИА Новости сообщили, что с помощью QR-кода украинские спецслужбы рассчитывают получить доступ к чужим устройствам.
"Противник рассчитывает, что человека привлечёт вид денег. Переходить по QR-коду не стоит, с помощью него украинские спецслужбы могут получить доступ к данным на телефоне", - сказал собеседник агентства.
Схема использования QR-кодов на поддельных документах часто используется мошенниками, чтобы взламывать смартфоны.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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