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"Попытки дестабилизации демократии". Макрон по-армянски поддержал Пашиняна - 29.06.2025, ПРАЙМ
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"Попытки дестабилизации демократии". Макрон по-армянски поддержал Пашиняна
"Попытки дестабилизации демократии". Макрон по-армянски поддержал Пашиняна - 29.06.2025, ПРАЙМ
"Попытки дестабилизации демократии". Макрон по-армянски поддержал Пашиняна
Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с армянским премьером Николом Пашиняном заявил, что выразил ему солидарность в ответ на попытки... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T16:30+0300
2025-06-29T16:31+0300
политика
эммануэль макрон
никол пашинян
поддержка
франция
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ЕРЕВАН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с армянским премьером Николом Пашиняном заявил, что выразил ему солидарность в ответ на попытки "дестабилизации демократии в Армении". Французский лидер разместил запись на армянском языке в соцсети X. "Провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Я выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизации демократии в Армении. Также я подтвердил нашу поддержку его смелых усилий по установлению мира с Азербайджаном и урегулированию отношений с Турцией", - написал Макрон. По его словам, мир и открытые границы будут важным процессом для всего региона Южного Кавказа и за его пределами. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Запрещена в РФ как экстремистская.
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эммануэль макрон, никол пашинян, поддержка, франция
Политика, Эммануэль Макрон, Никол Пашинян, поддержка, ФРАНЦИЯ
16:30 29.06.2025 (обновлено: 16:31 29.06.2025)
 
"Попытки дестабилизации демократии". Макрон по-армянски поддержал Пашиняна

Макрон поддержал Пашиняна, заявив о попытках "дестабилизации демократии" в Армении

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк#Эммануэль Макрон
#Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЕРЕВАН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с армянским премьером Николом Пашиняном заявил, что выразил ему солидарность в ответ на попытки "дестабилизации демократии в Армении".
Французский лидер разместил запись на армянском языке в соцсети X.
"Провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Я выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизации демократии в Армении. Также я подтвердил нашу поддержку его смелых усилий по установлению мира с Азербайджаном и урегулированию отношений с Турцией", - написал Макрон.
По его словам, мир и открытые границы будут важным процессом для всего региона Южного Кавказа и за его пределами.
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Запрещена в РФ как экстремистская.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева)
Путин и Пашинян по телефону обсудили двустороннюю повестку
1 июня, 12:14
 
ПолитикаЭммануэль МакронНикол ПашинянподдержкаФРАНЦИЯ
 
 
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