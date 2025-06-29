https://1prime.ru/20250629/makron-859003443.html

"Попытки дестабилизации демократии". Макрон по-армянски поддержал Пашиняна

"Попытки дестабилизации демократии". Макрон по-армянски поддержал Пашиняна - 29.06.2025, ПРАЙМ

"Попытки дестабилизации демократии". Макрон по-армянски поддержал Пашиняна

Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с армянским премьером Николом Пашиняном заявил, что выразил ему солидарность в ответ на попытки... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T16:30+0300

2025-06-29T16:30+0300

2025-06-29T16:31+0300

политика

эммануэль макрон

никол пашинян

поддержка

франция

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ЕРЕВАН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с армянским премьером Николом Пашиняном заявил, что выразил ему солидарность в ответ на попытки "дестабилизации демократии в Армении". Французский лидер разместил запись на армянском языке в соцсети X. "Провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Я выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизации демократии в Армении. Также я подтвердил нашу поддержку его смелых усилий по установлению мира с Азербайджаном и урегулированию отношений с Турцией", - написал Макрон. По его словам, мир и открытые границы будут важным процессом для всего региона Южного Кавказа и за его пределами. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Запрещена в РФ как экстремистская.

https://1prime.ru/20250601/putin--858095079.html

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эммануэль макрон, никол пашинян, поддержка, франция