https://1prime.ru/20250629/makron-859005812.html

Макрона обвинили в поддержке установления диктатуры в Армении

Макрона обвинили в поддержке установления диктатуры в Армении - 29.06.2025, ПРАЙМ

Макрона обвинили в поддержке установления диктатуры в Армении

Слова поддержки, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном армянскому премьеру Николу Пашиняну, способствуют установлению диктатуры в республике и... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T19:22+0300

2025-06-29T19:22+0300

2025-06-29T19:22+0300

политика

эммануэль макрон

диктатура

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_0:62:1844:1099_1920x0_80_0_0_732308ee39c219f31517cd3296d537cb.jpg

ЕРЕВАН, 29 июн - ПРАЙМ. Слова поддержки, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном армянскому премьеру Николу Пашиняну, способствуют установлению диктатуры в республике и появлению в регионе нового диктатора, считает депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян. В воскресенье Макрон заявил, что в ходе телефонного разговора с Пашиняном "выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизации демократии в Армении", а также подтвердил поддержку "смелых усилий Пашиняна по установлению мира с Азербайджаном и урегулированию отношений с Турцией". "Заявление президента Франции, к сожалению, поощряет формирующуюся в Армении авторитарную систему. Уважаемый президент Эммануэль Макрон, ваша "поддержка" Никола Пашиняна фактически способствует не демократии, а установлению диктатуры в Армении и появлению нового диктатора в регионе", - написал Сагателян в соцсети в Facebook*. По словам депутата, за последние годы, когда высокопоставленные чиновники ЕС и сам Макрон хвалили власти Армении за так называемые "смелые шаги", это оборачивалось катастрофой для армянского народа. Сагателян отметил, что свидетельством этого стало, в частности, изгнание армян из Карабаха. "В международных отношениях подобные заявления (Макрона - ред.), как правило, рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела стран. Политические силы в Армении борются за свою идентичность, права народа, а также за настоящую демократию. Нет необходимости наносить удар по армяно-французской дружбе и легитимизировать установление диктатуры в Армении под видом демократии", - подчеркнул Сагателян. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Запрещена в РФ как экстремистская.

https://1prime.ru/20250629/makron-859003443.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эммануэль макрон, диктатура