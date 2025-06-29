https://1prime.ru/20250629/makron-859005812.html
Макрона обвинили в поддержке установления диктатуры в Армении
Макрона обвинили в поддержке установления диктатуры в Армении - 29.06.2025, ПРАЙМ
Макрона обвинили в поддержке установления диктатуры в Армении
Слова поддержки, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном армянскому премьеру Николу Пашиняну, способствуют установлению диктатуры в республике и... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T19:22+0300
2025-06-29T19:22+0300
2025-06-29T19:22+0300
политика
эммануэль макрон
диктатура
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_0:62:1844:1099_1920x0_80_0_0_732308ee39c219f31517cd3296d537cb.jpg
ЕРЕВАН, 29 июн - ПРАЙМ. Слова поддержки, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном армянскому премьеру Николу Пашиняну, способствуют установлению диктатуры в республике и появлению в регионе нового диктатора, считает депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян. В воскресенье Макрон заявил, что в ходе телефонного разговора с Пашиняном "выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизации демократии в Армении", а также подтвердил поддержку "смелых усилий Пашиняна по установлению мира с Азербайджаном и урегулированию отношений с Турцией". "Заявление президента Франции, к сожалению, поощряет формирующуюся в Армении авторитарную систему. Уважаемый президент Эммануэль Макрон, ваша "поддержка" Никола Пашиняна фактически способствует не демократии, а установлению диктатуры в Армении и появлению нового диктатора в регионе", - написал Сагателян в соцсети в Facebook*. По словам депутата, за последние годы, когда высокопоставленные чиновники ЕС и сам Макрон хвалили власти Армении за так называемые "смелые шаги", это оборачивалось катастрофой для армянского народа. Сагателян отметил, что свидетельством этого стало, в частности, изгнание армян из Карабаха. "В международных отношениях подобные заявления (Макрона - ред.), как правило, рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела стран. Политические силы в Армении борются за свою идентичность, права народа, а также за настоящую демократию. Нет необходимости наносить удар по армяно-французской дружбе и легитимизировать установление диктатуры в Армении под видом демократии", - подчеркнул Сагателян. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Запрещена в РФ как экстремистская.
https://1prime.ru/20250629/makron-859003443.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322340_149:0:1696:1160_1920x0_80_0_0_2f2b301ba86ec34b5295f9dd8d18368b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, диктатура
Политика, Эммануэль Макрон, Диктатура
Макрона обвинили в поддержке установления диктатуры в Армении
Депутат Сагателян: Макрон способствует установлению диктатуры в Армении
ЕРЕВАН, 29 июн - ПРАЙМ. Слова поддержки, высказанные президентом Франции Эммануэлем Макроном армянскому премьеру Николу Пашиняну, способствуют установлению диктатуры в республике и появлению в регионе нового диктатора, считает депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.
В воскресенье Макрон заявил, что в ходе телефонного разговора с Пашиняном "выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизации демократии в Армении", а также подтвердил поддержку "смелых усилий Пашиняна по установлению мира с Азербайджаном и урегулированию отношений с Турцией".
"Заявление президента Франции, к сожалению, поощряет формирующуюся в Армении авторитарную систему. Уважаемый президент Эммануэль Макрон, ваша "поддержка" Никола Пашиняна фактически способствует не демократии, а установлению диктатуры в Армении и появлению нового диктатора в регионе", - написал Сагателян в соцсети в Facebook*.
По словам депутата, за последние годы, когда высокопоставленные чиновники ЕС и сам Макрон хвалили власти Армении за так называемые "смелые шаги", это оборачивалось катастрофой для армянского народа. Сагателян отметил, что свидетельством этого стало, в частности, изгнание армян из Карабаха.
"В международных отношениях подобные заявления (Макрона - ред.), как правило, рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела стран. Политические силы в Армении борются за свою идентичность, права народа, а также за настоящую демократию. Нет необходимости наносить удар по армяно-французской дружбе и легитимизировать установление диктатуры в Армении под видом демократии", - подчеркнул Сагателян.
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Запрещена в РФ как экстремистская.
"Попытки дестабилизации демократии". Макрон по-армянски поддержал Пашиняна