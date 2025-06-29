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Лавров отметил важность соблюдения трудовыми мигрантами правил пребывания - 29.06.2025, ПРАЙМ
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Лавров отметил важность соблюдения трудовыми мигрантами правил пребывания
Лавров отметил важность соблюдения трудовыми мигрантами правил пребывания - 29.06.2025, ПРАЙМ
Лавров отметил важность соблюдения трудовыми мигрантами правил пребывания
Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов, придает большое значение соблюдению ими правил пребывания в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T10:37+0300
2025-06-29T10:37+0300
россия
сергей лавров
мигранты
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ЧОЛПОН-АТА, 29 июн - ПРАЙМ. Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов, придает большое значение соблюдению ими правил пребывания в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД России отметил, что обсудил тему трудовой миграции со своим киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. "Мы придаем важное значение соблюдению находящимися в нашей стране иностранными гражданами правил пребывания и своевременному урегулированию ими своего положения с учетом соответствующих норм, которые существуют в рамках ЕАЭС, и с учетом внутреннего регулирования этой темы последним указом президента РФ (Владимира Путина) от января нынешнего года... Мы заинтересованы в притоке трудовых мигрантов, и киргизские наши друзья тоже заинтересованы, чтобы люди, которые едут работать в РФ, чувствовали себя спокойно. Для этого необходимо, чтобы все урегулировали свой статус", - сказал Лавров на пресс-конференции в воскресенье. Министр иностранных дел России 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с киргизскими президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
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россия, сергей лавров, мигранты
РОССИЯ, Сергей Лавров, Мигранты
10:37 29.06.2025
 
Лавров отметил важность соблюдения трудовыми мигрантами правил пребывания

Лавров: Россия заинтересована в трудовых мигрантах, но нужно, чтобы они соблюдали правила

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран "Сахельской тройки"
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран Сахельской тройки - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ЧОЛПОН-АТА, 29 июн - ПРАЙМ. Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов, придает большое значение соблюдению ими правил пребывания в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Глава МИД России отметил, что обсудил тему трудовой миграции со своим киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.
"Мы придаем важное значение соблюдению находящимися в нашей стране иностранными гражданами правил пребывания и своевременному урегулированию ими своего положения с учетом соответствующих норм, которые существуют в рамках ЕАЭС, и с учетом внутреннего регулирования этой темы последним указом президента РФ (Владимира Путина) от января нынешнего года... Мы заинтересованы в притоке трудовых мигрантов, и киргизские наши друзья тоже заинтересованы, чтобы люди, которые едут работать в РФ, чувствовали себя спокойно. Для этого необходимо, чтобы все урегулировали свой статус", - сказал Лавров на пресс-конференции в воскресенье.
Министр иностранных дел России 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с киргизскими президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
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