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Лавров отметил важность соблюдения трудовыми мигрантами правил пребывания

Лавров отметил важность соблюдения трудовыми мигрантами правил пребывания - 29.06.2025, ПРАЙМ

Лавров отметил важность соблюдения трудовыми мигрантами правил пребывания

Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов, придает большое значение соблюдению ими правил пребывания в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T10:37+0300

2025-06-29T10:37+0300

2025-06-29T10:37+0300

россия

сергей лавров

мигранты

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ЧОЛПОН-АТА, 29 июн - ПРАЙМ. Россия заинтересована в притоке трудовых мигрантов, придает большое значение соблюдению ими правил пребывания в стране, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД России отметил, что обсудил тему трудовой миграции со своим киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. "Мы придаем важное значение соблюдению находящимися в нашей стране иностранными гражданами правил пребывания и своевременному урегулированию ими своего положения с учетом соответствующих норм, которые существуют в рамках ЕАЭС, и с учетом внутреннего регулирования этой темы последним указом президента РФ (Владимира Путина) от января нынешнего года... Мы заинтересованы в притоке трудовых мигрантов, и киргизские наши друзья тоже заинтересованы, чтобы люди, которые едут работать в РФ, чувствовали себя спокойно. Для этого необходимо, чтобы все урегулировали свой статус", - сказал Лавров на пресс-конференции в воскресенье. Министр иностранных дел России 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с киргизскими президентом Садыром Жапаровым и главой МИД, у него запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

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россия, сергей лавров, мигранты