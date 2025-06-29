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В Минюсте рассказали, как определяют дипфейки - 29.06.2025, ПРАЙМ
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В Минюсте рассказали, как определяют дипфейки
В Минюсте рассказали, как определяют дипфейки - 29.06.2025, ПРАЙМ
В Минюсте рассказали, как определяют дипфейки
Судебные эксперты определяют дипфеки также, как и признаки монтажа или изменения в видео, специальная экспертиза для выявления дипфейков пока не требуется,... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T05:35+0300
2025-06-29T05:35+0300
общество
россия
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Судебные эксперты определяют дипфеки также, как и признаки монтажа или изменения в видео, специальная экспертиза для выявления дипфейков пока не требуется, рассказал в интервью РИА Новости первый замминистра юстиции Евгений Забарчук. "Создание нового самостоятельного вида экспертиз на сегодняшний день представляется преждевременным ввиду возникновения новых направлений исследований и задач. К примеру, определение дипфейков осуществляется аналогично существующему порядку выявления признаков монтажных вмешательств и изменений в видеоматериалах", - сказал он. Забарчук добавил, что для синтезированных изображений или голосовых данных основной задачей становится установление первоначального источника материала, а само по себе такое цифровое изображение признается условным оригиналом, и ключевой вопрос заключается в идентификации создателя файла и определении целей его распространения, что относится к компетенции правоохранительных органов, отслеживающих путь перемещения файлов в интернете. По словам первого замминистра, судебные эксперты приоритетное внимание уделяют установлению способа формирования цифрового объекта, источников его происхождения и внесенных модификаций до поступления материала в распоряжение судебных инстанций. "Решение указанных вопросов требует комплексного подхода, объединяющего усилия экспертов, сотрудников следствия и оперативно-розыскных подразделений, обеспечивающих предоставление необходимых цифровых доказательств", - заключил он. День судебного эксперта отмечается в России 28 июня. Профессиональный праздник был установлен постановлением премьер-министра России Михаила Мишустина, подписанного 29 сентября 2022 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск 30 июня.
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40
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40
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40
общество , россия, москва, михаил мишустин
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Михаил Мишустин
05:35 29.06.2025
 
В Минюсте рассказали, как определяют дипфейки

Минюст: экспертиза для выявления дипфейков пока не требуется

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Судебные эксперты определяют дипфеки также, как и признаки монтажа или изменения в видео, специальная экспертиза для выявления дипфейков пока не требуется, рассказал в интервью РИА Новости первый замминистра юстиции Евгений Забарчук.
"Создание нового самостоятельного вида экспертиз на сегодняшний день представляется преждевременным ввиду возникновения новых направлений исследований и задач. К примеру, определение дипфейков осуществляется аналогично существующему порядку выявления признаков монтажных вмешательств и изменений в видеоматериалах", - сказал он.
Забарчук добавил, что для синтезированных изображений или голосовых данных основной задачей становится установление первоначального источника материала, а само по себе такое цифровое изображение признается условным оригиналом, и ключевой вопрос заключается в идентификации создателя файла и определении целей его распространения, что относится к компетенции правоохранительных органов, отслеживающих путь перемещения файлов в интернете.
По словам первого замминистра, судебные эксперты приоритетное внимание уделяют установлению способа формирования цифрового объекта, источников его происхождения и внесенных модификаций до поступления материала в распоряжение судебных инстанций.
"Решение указанных вопросов требует комплексного подхода, объединяющего усилия экспертов, сотрудников следствия и оперативно-розыскных подразделений, обеспечивающих предоставление необходимых цифровых доказательств", - заключил он.
День судебного эксперта отмечается в России 28 июня. Профессиональный праздник был установлен постановлением премьер-министра России Михаила Мишустина, подписанного 29 сентября 2022 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск 30 июня.
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАМихаил Мишустин
 
 
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