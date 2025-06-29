https://1prime.ru/20250629/minjust-858996544.html

В Минюсте рассказали, как определяют дипфейки

В Минюсте рассказали, как определяют дипфейки - 29.06.2025, ПРАЙМ

В Минюсте рассказали, как определяют дипфейки

Судебные эксперты определяют дипфеки также, как и признаки монтажа или изменения в видео, специальная экспертиза для выявления дипфейков пока не требуется,... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T05:35+0300

2025-06-29T05:35+0300

2025-06-29T05:35+0300

общество

россия

москва

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Судебные эксперты определяют дипфеки также, как и признаки монтажа или изменения в видео, специальная экспертиза для выявления дипфейков пока не требуется, рассказал в интервью РИА Новости первый замминистра юстиции Евгений Забарчук. "Создание нового самостоятельного вида экспертиз на сегодняшний день представляется преждевременным ввиду возникновения новых направлений исследований и задач. К примеру, определение дипфейков осуществляется аналогично существующему порядку выявления признаков монтажных вмешательств и изменений в видеоматериалах", - сказал он. Забарчук добавил, что для синтезированных изображений или голосовых данных основной задачей становится установление первоначального источника материала, а само по себе такое цифровое изображение признается условным оригиналом, и ключевой вопрос заключается в идентификации создателя файла и определении целей его распространения, что относится к компетенции правоохранительных органов, отслеживающих путь перемещения файлов в интернете. По словам первого замминистра, судебные эксперты приоритетное внимание уделяют установлению способа формирования цифрового объекта, источников его происхождения и внесенных модификаций до поступления материала в распоряжение судебных инстанций. "Решение указанных вопросов требует комплексного подхода, объединяющего усилия экспертов, сотрудников следствия и оперативно-розыскных подразделений, обеспечивающих предоставление необходимых цифровых доказательств", - заключил он. День судебного эксперта отмечается в России 28 июня. Профессиональный праздник был установлен постановлением премьер-министра России Михаила Мишустина, подписанного 29 сентября 2022 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск 30 июня.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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